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İkinci el fiyatına sıfır Toyota Corolla! 361 bin TL'ye sıfır kilometre araç kapıda

Bu fiyata ikinci el araba bile alamazsınız! Toyota Corolla fiyatları 36 bin TL'ye düştü! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 15:29
İkinci el fiyatına sıfır Toyota Corolla! 361 bin TL'ye sıfır kilometre araç kapıda

Toyota markası dev kampanyasını paylaştı! 361 bin TL'ye sıfır araç satılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOYOTA COROLLA KAMPANYASI

Son dönemlerde hem ikinci el hem sıfır araç fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ederken büyük otomobil markaları da sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Toyota markası tarafından yapılan son duyuruya göre Corolla model 361 bin 500 TL'ye satışa çıkacak. Engelli vatandaşlar için düzenlenen ÖTV muafiyeti kapsamında araç fiyatı yarı yarıya düşmüş olacak. 

toyota corolla araç indirimi

ÖTV muafiyetinden faydalanmak için yüzde 90 ve üstü engelli raporu olması gerekiyor. ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar beş sene boyunca satılamıyor ve eğer satış yapılır ve tespit edilirse muafiyet uygulanan ÖTV tutarı iade edilebiliyor. Nisan ayında Toyota Corolla model 1 milyon 346 bin 500 TL'ye satışa çıktı. ÖTV muafiyeti ile birlikte 723 bin TL'ye düşürülür. Yarı yarıya düşürülen araç satışında müşterilere 361 bin 500 TL indirim uygulanıyor. Araç sahibi olmak istiyorsanız ve şartları taşıyorsanız bu kampanyayı mutlaka değerlendirin! 

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