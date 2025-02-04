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İkinci El Taşıt İlanlarında Yetki Doğrulaması Dönemi Başladı

Ticaret Bakanlığı, elektronik ilan platformlarında ikinci el taşıt ilanları için yetki doğrulama sistemini hayata geçirdi. Artık sadece yetkili kişiler ilan girecek.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:20
İkinci El Taşıt İlanlarında Yetki Doğrulaması Dönemi Başladı

İkinci El Taşıt İlanları İçin Yeni Dönem

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) aracılığıyla yetki doğrulaması uygulamasını başlattı. 1 Nisan 2024'e kadar sürecek geçiş dönemi sonrası, yetki belgesi olmayan oto galeri işletmeleri artık elektronik platformlara ilan giremeyecek.

Yenilikler ve Amaçlar

Bakanlık, ikinci el otomotiv sektöründeki kayıt dışı ticaretle mücadele amacıyla bu uygulamayı devreye aldı. Uygulamanın temel hedefleri arasında sahte, yanıltıcı ilanların önlenmesi, spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve tüketici haklarının korunması yer alıyor.

Yetki Belgesi Zorunluluğu

Açıklamalara göre, 2024 yılında 26,627 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti için yetki belgesi verilmiştir. Bu düzenleme ile sektördeki ticari faaliyetlerin daha yakından takip edileceği vurgulandı.

Geçiş Süreci Detayları

Bakanlık, 1 Kasım 2023 itibarıyla taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandığını açıkladı. İlana konu taşıt sahibi veya yetkilendirilen işletmeler dışında hiç kimsenin ilan vermesi mümkün olmayacak. Taşıt sahiplerinin oto galeri işletmeleri için yetkilendirme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir.

Dikkat Çekici Düzenlemeler

1 Nisan 2024 tarihine kadar geçiş süreci sürecek ancak bu tarihten sonra yetki doğrulaması sağlanmadan ilan verilmesi imkansız hale gelecek. Bu yeni uygulama, tüm elektronik ortamlardaki taşıt ilanlarını kapsamaktadır.

Bakanlığın getirdiği kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleriyle birlikte sahte ilanların ve bunlardan kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi hedeflenmektedir. İlgili düzenlemeler sosyal medya dahil, elektronik ortamda yapılacak tüm ilanları etkileyerek sektördeki güvenilirliği artırmayı amaçlamaktadır.

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