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İklim Değişikliği İçin Yıllık 1,5 Trilyon Dolarlık Yenilenebilir Enerji Yatırımı Gerekiyor

2030'a kadar yenilenebilir enerji yatırımlarının üç kat artması için her yıl 1,5 trilyon dolara ihtiyaç var.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:55
İklim Değişikliği İçin Yıllık 1,5 Trilyon Dolarlık Yenilenebilir Enerji Yatırımı Gerekiyor

İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Küresel yenilenebilir enerji yatırımlarının 2030 yılına kadar üç kat artış göstermesi gerektiği belirtiliyor. Bu artış için her yıl yaklaşık 1,5 trilyon dolar yatırım yapılması gerektiği bildirilmektedir.

IRENA'nın Önerileri

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yapılan açıklamalara göre, mevcut durumda 570 milyar dolar olan yenilenebilir enerji yatırımlarının, 2024-2030 döneminde önemli ölçüde artması bekleniyor. Bu artış, iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele açısından sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması için kritik öneme sahip.

Hedefler ve Beklentiler

Açıklamada ayrıca, küresel iklim hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerji kurulu gücünün 3,9 teravattan 11,2 teravata çıkarılması gerektiği vurgulanıyor. Bu süreçte enerji yoğunluğu gelişimi oranının da %2'den %4'e çıkması öngörülüyor.

Verimlilik ve Elektrifikasyon

IRENA, özellikle enerji verimliliği ve elektrifikasyon uygulamalarının ulaştırma, binalar ve endüstri sektörlerinde yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, bu uygulamaların hayata geçirilmesiyle birlikte giderek artan bir yenilenebilir enerji yatırımı ihtiyacının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

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