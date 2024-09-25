İklim Değişikliği ve Orta Avrupa'daki Sel Olayları: Yeni Analiz

İklim Değişikliği, Orta Avrupa'daki Sel Riskini Artırıyor

Yeni bir analiz, iklim değişikliğinin Orta Avrupa'daki selleri iki katına çıkardığını ortaya koydu. İnsan faaliyetlerinin tetiklediği bu durum, bölgedeki yağış yoğunluğunu da %7 oranında artırdı.

Analiz ve Araştırmacılar

World Weather Attribution (WWA) tarafından gerçekleştirilen bu çalışmada, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Romanya, Macaristan, Almanya ve Slovakya gibi ülkelerdeki sel felaketlerinin iklim değişikliği ile ilişkilendirildiği belirtildi. Çalışma, Birleşik Krallık, Polonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İsveç, Hollanda ve ABD'deki meteoroloji kurumları ve üniversitelerde görevli 24 bilim insanı tarafından yapıldı.

Ölümler ve Ekonomik Etkiler

Yapılan analiz, Orta Avrupa'da gerçekleşen sellerin 24 can kaybına yol açtığını ortaya koyuyor. Ayrıca, iklim değişikliğinin ilerlemesi durumunda bu tarz yağış olaylarının yoğunluğunun %5 daha fazla ve sıklığının ise %50 daha yüksek olacağı tespit edildi. Bu durum, ekonomik maliyetlerin artmasına yol açacak.

Uzman Görüşleri

Londra Imperial College Grantham Enstitüsü iklim araştırmacısı Joyce Kimutai, "Bu seller, fosil kaynaklı ısınmanın yıkıcı sonuçlarını gösteriyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş yapmadıkça, bu tür olayların sıklığı ve şiddeti artacaktır," dedi.

Kıdemli iklim bilimci Friederike Otto ise, "İklim değişikliği Avrupa'da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Fosil yakıtların sona erdirilmesi, hem çevre hem de ekonomik anlamda fayda sağlayacaktır," açıklamasını yaptı.

Sonuç ve Maddi Hasar

S&P Global Ratings'e göre, Orta ve Doğu Avrupa'daki sel felaketi nedeniyle meydana gelen sigortalı hasarın yaklaşık 2.2 milyar avro dolayında olduğu tahmin ediliyor. Bu zarar, son on yılın en büyük sel olayını göstermektedir.