ING Bank'tan emekliye bal kaymak nakit ödeme! Bu paraya kimse hayır diyemeyecek

Emekli maaşlarına ek olarak verilen promosyon miktarları, emekliler arasında sıkça konuşulan ve araştırılan bir konu haline geldi. Emekliler, en cazip promosyon teklifini sunan bankayı bulabilmek için yoğun bir araştırma içindeler. Bankalar da bu talebe cevap vermek için promosyon miktarlarını her ay düzenli olarak güncelliyor. ING Bank, Haziran ayına özel yeni promosyon oranlarını duyurdu. İşte ING Bank'ın güncellenen emekli promosyon miktarlarına dair en son bilgiler...





Aylık gelirinizin toplamı,

10.000 TL altında ise 6.250 TL,

10.000 TL ile 15.000 TL arasında ise 10.000 TL,

15.000 TL ile 20.000 TL arasında ise 12.500 TL,

20.000 TL üzerinde ise 15.000 TL tutarında bir nakit promosyon kazanırsınız.

Bu kampanyadan yararlanmak için, emekli maaşınızı bankamız aracılığıyla 3 yıl süreyle almayı taahhüt etmeniz ve bu süre içinde nakit promosyon ödemesi almış olmanız gerekmektedir. Promosyon ödemesi için ek bir ürün satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır.