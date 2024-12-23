İngiltere Ekonomisi 2023'ün Üçüncü Çeyreğinde Yatay Seyir İzledi

İngiltere Ekonomisi Yılın Üçüncü Çeyreğinde Yatay Seyir Gösterdi

İngiltere'de ekonomi, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yatay seyir izledi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ilk büyüme tahmini yüzde 0,1'den aşağı yönlü revize edildi.

Temmuz-Eylül Döneminde Büyüme Verileri

Temmuz ile Eylül arasındaki dönemde, ülke ekonomisi çeyreklik bazda yatay seyretti. Bu dönemde hizmet sektörü herhangi bir büyüme göstermezken, inşaat sektöründeki yüzde 0,7'lik büyüme, imalatta görülen yüzde 0,4'lük düşüşü dengeledi.

Kişi Başı GSYH ve Yıllık Büyüme

Öncü tahminler, kişi başı Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 gerilediğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, ekonomi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 0,9'luk bir artış kaydetti.