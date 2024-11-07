İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü

İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranında Değişiklik Yaptı
İngiltere Merkez Bankası, gerçekleştirdiği son toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek beklenen adımı attı. Böylece, faiz oranı %4,75 seviyesine gerilemiş oldu.
İngiltere Merkez Bankası, gerçekleştirdiği son toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek beklenen adımı attı. Böylece, faiz oranı %4,75 seviyesine gerilemiş oldu.
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