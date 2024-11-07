DOLAR
34,22 -0,17%
EURO
37,04 -0,85%
ALTIN
2.952,9 -0,99%
BITCOIN
2.556.755,2 2,04%

İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü

İngiltere Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan indirerek %4,75 seviyesine çekti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:02
İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü

İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranında Değişiklik Yaptı

İngiltere Merkez Bankası, gerçekleştirdiği son toplantıda politika faizini 25 baz puan düşürerek beklenen adımı attı. Böylece, faiz oranı %4,75 seviyesine gerilemiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları
2
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
3
İngiltere Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti
4
İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranını Düşürdü
5
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Geçti
6
Bursa Ticaret Borsası'nın 100. Yıl Ödül Töreni Gerçekleştirildi
7
III. AR-GE Çalıştayı: Proje Ödülleri Sahiplerini Buldu

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak