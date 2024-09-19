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İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz İndirim Beklentileri

İngiltere Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 25 baz puan faiz indirmesi bekleniyor. Uzmanlar, devam eden enflasyon baskılarına dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:41
İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz İndirim Beklentileri

İngiltere Merkez Bankası'ndan Faiz İndirim Beklentileri

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yıl sonuna kadar 25 baz puan faiz indirimi yapması öngörülüyor. Deutsche Bank’ın İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, "Banka faizinin yıl sonunda yüzde 4,75'e düşeceğini düşünüyoruz," dedi.

Para Politikası Görüşmeleri Devam Ediyor

BoE Para Politikası Kurulu, bugün yaptığı açıklamada politika faizini %5'te sabit tutma kararı aldığını bildirdi. Açıklamada, enflasyonun orta vadede %2'lik hedefe dönmesinin gerekeceği ve para politikasının uzun bir süre kısıtlayıcı kalması gerektiği vurgulandı.

Hükümet Tahvil Stokunda Azalma Kararı

Kurul, Birleşik Krallık hükümet tahvili stokunun önümüzdeki 12 ay içinde 100 milyar sterlin azaltılarak toplam 558 milyar sterlin'e düşürülmesi yönünde fikir birliğine vardı.

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Direktörü Jessica Hinds, BoE'nin kararının sürpriz olmadığını belirtirken, açıklamanın 'kademeli bir yaklaşımı' vurguladığını ifade etti. Hinds, "BoE'nin 25 baz puandan fazla faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük olduğunu" kaydetti.

Piyasalarda Meraklı Bekleyiş

Varlık yönetim şirketi abrdn Başekonomist Yardımcısı Luke Bartholomew ise BoE’nin ihtiyatlı tutumunun, ABD Merkez Bankası’nın müdahaleleri ile tam zıt bir durum sergilediğini belirtti. Bartholomew, "İngiltere'deki enflasyon baskıları devam ediyor ve bu durum sterlini desteklemeye yardımcı olacak," dedi.

BoE’nin bir sonraki para politikası toplantısının 7 Kasım’da gerçekleştirileceği bildirildi.

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