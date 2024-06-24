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İş Bankası'ndan 7500 TL ödeme geliyor! Bunu yapan herkes alabilecek

İş Bankası müşterilerine güzel haber! 7 bin 500 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 16:33
İş Bankası'ndan 7500 TL ödeme geliyor! Bunu yapan herkes alabilecek

İş Bankası müşterilerine 7 bin 500 TL para iadesi yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI PARA İADESİ

İş Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre 1 Haziran ile 31 Ekim tarihleri arasında 35 bin TL ile 50 bin TL aralığında yapılan harcamalara 2 bin 500, 50 bin TL ile 100 bin TL aralığında harcamalara 5 bin, 100 bin TL ve üstü harcamalara 7 bin 500 MaxiPuan ödemesi yapılacak. Kazanılan puanlar 18 Temmuz tarihinde kartlara yüklenecek. Puanlar 31 Ağustos tarihine kadar kullanılabilecek. 

iş bankası para iadesi kampanyası

Maximiles özellikli kartlarda kullanılan puanlar Maximil'e dönüştürülebilecek. Rezervasyonlar iptal ya da iade edilirse kazanılan puanlar iade alınacak. Bir müşteri kampanyadan en fazla 7 bin 500 MaxiPuan kazanabilecek. Kampanya katılımları İş Cep mobil uygulaması ya da Maximum mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Kampanya yalnızca ETS üzerinden seçili otel rezervasyonları için geçerli olacak. Müşteriler kazandıkları puanları 31 Ağustos tarihine kadar kullanabilecek. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiler İş Bankası resmi internet sitesi üzerinden müşteriyle paylaşılacak. 

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