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İş Bankası'nın Gelecek Vizyonu: Atatürk Konferansı

İş Bankası, Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı’nda teknolojiyi insanla birleştirmeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 16:39
İş Bankası'nın Gelecek Vizyonu: Atatürk Konferansı

İş Bankası, Geleceğe Teknolojiyle Bakıyor

İş Bankası, bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı" ile teknolojinin sosyal kalkınmadaki rolüne dikkat çekiyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konferansta yaptığı konuşmada, teknolojiyi insanın yerine değil yanına konumlandıracaklarını vurguladı. "Çalışanlarımızı veri analitiği ve yapay zeka konularında yetkinleştiriyoruz" dedi.

İnternet Eşitsizliğine Dikkat

Aran, yeteneğin her yere eşit dağıldığının bilinciyle, internet erişimi olmayan köylere internet götürdüklerini ve çocukları bilim setleriyle buluşturarak, geleceğin Aziz Sancarlarını keşfetmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ekonomik Kalkınmanın Temeli Eğitim

Hakan Aran, "Ekonomik kalkınma için teknolojide dışa bağımlılığı azaltmalıyız" diyerek, eğitim düzeyinin artırılması ve bilimsel araştırmalara uzun vadeli yatırımlar yapılması gerektiğini vurguladı.

Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka

Dijital dönüşüm konusuna da değinen Aran, teknolojiyi insan yerine koymanın en kolay seçenek olduğunu, ancak bunun istihdam sorunlarını artıracağını belirtti. Ayrıca, teknolojinin doğru kullanımının, ülke ekonomisine katkı sağlamak için önemli olduğunun altını çizdi.

Gelecek bilimcileri uyarıyor

Konferansta Brett King, "Bankacılık 5.0 ve Akıllı Ekonomilere Doğru" başlığıyla yaptığı konuşmada, gelişen teknolojinin yapay zeka rolünü artıracağını belirtti. Ana Paula de Jesus Assis, ise yapay zekanın insanlık tarihinde devrim niteliğinde olduğunu ifade etti.

İnovasyonun Önemi

Steve Wozniak, "Yeni Çağı Anlamak" konulu sunumunda, dijital dönüşümde iş dünyasının akıllı davranması gerektiğine dikkat çekerek, yapay zekanın ilişkilerinin insan merkezli olması gerektiğini vurguladı. "Yapay zekanın editörünün bir insan olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

İş Bankası'nın bu tür konferansları, sadece finans sektörünü değil, toplumun tüm katmanlarını teknolojiyle büyütmeyi hedefliyor.

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