İstanbul'da Avrupa ve Asya Zirvesi Başladı: İklim Değişikliği İçin İşbirliği Çağrısı

Dünya Odalar Federasyonu Zirvesi İstanbul'da Toplanıyor

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da düzenlenen Avrupa ve Asya Zirvesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Zirve, "İklim Değişikliği İçin İşbirlikçi Yaklaşım" temasıyla gerçekleşiyor ve 62 ülkeden 800'den fazla iş insanını bir araya getiriyor.

Küresel Ticaretin Koruma Altına Alınması Gerekiyor

Hisarcıklıoğlu, küresel ticaretin karşı karşıya olduğu korumacı eğilimler nedeniyle endişelerini dile getirerek, "Küresel ticaret ve işletmeleri, özellikle de KOBİ'leri tehdit eden korumacılığın yükselişi bizi kaygılandırıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün reforme edilmesi şarttır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Büyüyen İş Merkezleri Arasında Yeri

Zirvenin İstanbul'da toplanmasının önemine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "İstanbul, kıtaları birleştiren önemli bir iş merkezidir," dedi. Yeni seçilen Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Başkanı olarak bu tür bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu vurguladı.

Dünya için Ortak Çözüm ve Kadınların Rolü

Hisarcıklıoğlu, "Birlikte, iklim değişikliği gibi küresel sorunlara çözüm bulabilme potansiyelimiz var," şeklinde konuştu. Kadınların bu süreçteki önemini vurgulayarak, "Kadınların liderliği, iklim politikalarını güçlendirerek olumlu sonuçlar elde edilmese olanak sağlayabilir," dedi.

Yeşil Ekonomiye Geçiş İçin Önemli Adımlar

ICC Başkanı Philippe Varin, iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğinin kritik olduğunu belirtti: "Özel sektör, yeşil dönüşüm için finansman sağlamak konusunda aktif rol almalıdır," şeklinde konuştu.

Bu zirve, iklim değişikliğine yönelik adımlar atılması ve sürdürülebilir kalkınma için bir platform oluşturma amacı taşıyor.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Dünya Odalar Federasyonunun "Avrupa ve Asya Zirvesi" İstanbul'da başladı. Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.