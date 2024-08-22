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İstanbul'da Okul Ürünleri Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünlerinin fiyatlarını denetledi. Güvensiz ürünler guvensizurun.ticaret.gov.tr'den paylaşılacak.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:58
İstanbul'da Okul Ürünleri Fiyat Denetimi

İstanbul'da Okul Alışverişleri İçin Denetim Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da başlayan okul alışverişleri dönemi öncesinde, kırtasiye ve okul ürünlerinin fiyat etiketlerini denetlemek üzere çalışmalarını hızlandırdı. Bu denetimler kapsamında, zincir marketler ile kırtasiyeler yoğun bir şekilde incelendi.

Denetim Kapsamı ve Şehirler

Bakanlık ekipleri İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Sakarya gibi birçok şehirde de denetimlerini sürdürüyor.

Güvensiz Ürünlerin Tespiti

Yapılan kontrollerde, kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünlerin kullanımı kısıtlanmış kimyasallar ve çocukların zarar görebileceği parçalar açısından akredite laboratuvarlarda test edildiği belirtildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi

Denetimler sonucunda güvensiz olarak tespit edilen ürünler, guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilere bildirilecek. Bu ürünlerin piyasada bulunması yasaklanacak ve toplatılacak, ayrıca imalatçı ve ithalatçılara idari para cezası uygulanacaktır.

Reklam İhlalleri ve Bilgilendirme Faaliyetleri

Güvensiz ürünlerin "sağlığa zararlı madde içermez" gibi yanıltıcı reklam ve tanıtımlarının tespiti halinde, bakanlık bünyesindeki reklam kurulu tarafından inceleme başlatılacaktır. Ek olarak, imalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıların mevzuata uygun hareket etmeleri için rehberlik faaliyetleri de yapılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler...

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.

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