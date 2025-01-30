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İstanbul Mobilya Fuarı 170 Ülkeden 150 Bini Aşan Ziyaretçi Ağırladı

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 5 günde, 170 ülkeden 150 bini aşkın ziyaretçi çekti; 3 milyar dolarlık iş anlaşmaları hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:58
İstanbul Mobilya Fuarı 170 Ülkeden 150 Bini Aşan Ziyaretçi Ağırladı

İstanbul Mobilya Fuarı, Rekor Ziyaretçi Sayısıyla Gerçekleşti

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF), 5 günde 170 ülkeden 150 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, fuarın her yıl sektör için sağladığı katma değeri artırdığını ve dünya mobilya ticaretinin en stratejik organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

Fuar Detayları ve Katılımcılar

21-25 Ocak tarihleri arasında Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenlenen IIFF 2025, Türkiye başta olmak üzere Almanya, ABD, Çin, İtalya, Kazakistan, Singapur ve Rusya gibi ülkelerden 3 bini aşkın markayı ağırladı. Ziyaretçi deneyimini iyileştiren yeni web sitesi ve mobil uygulama ile, ihracat çalışmaları için katkı sağlandı.

İş Anlaşmaları ve İhracat Hedefleri

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, fuarda gerçekleştirilecek 3 milyar doların üzerinde iş anlaşması hedeflendiğini ifade etti. “Türk mobilyası dünyada bir hikaye yazıyor ve bu başarının arkasında Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın büyük bir rolü var.” diyen Güleç, 2030 yılı için belirledikleri 12 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini ekledi.

Yabancı Alıcı Sayısında Artış

Ayrıca, yurt dışından gelen ziyaretçi sayısında önemli bir artış gözlemlendi. Irak'tan gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %102 oranında artarken, ABD'den gelen ziyaretçilerde %90 büyüme kaydedildi. Körfez bölgesi, Orta Asya ve Kuzey Afrika'da da büyüme yaşandığı belirtilerek, fuarın küresel mobilya sektörü için stratejik bir buluşma noktası haline geldiği vurgulandı.

İnovasyon ve Tasarım Gücü

Güleç, Türkiye'nin mobilya üretimindeki tasarım ve inovasyon gücüyle küresel oyuncu haline geldiğini, son 10 yılda dünya mobilya ihracatındaki payının binde 3'ten %2’ye yükseldiğini belirtti. Bu yıl 5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini ve toplamda 213 ülkeye ihraç yaptıklarını açıkladı.

Alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı...

Alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF), 5 günde 170 ülkeden 150 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı...

Alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF), 5 günde 170 ülkeden 150 bini aşkın kişi ziyaret etti.

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