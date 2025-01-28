İstanbul Piyasalarında Gün Ortası: Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul Piyasalarında Gün Ortası

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7660 liradan, avro 37,3210 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,50 artışla 10.047,81 puana ulaştı. Önceki kapanışını 9.997,85 puandan yapan endeks, güne 33,72 puan ve %0,34 artışla 10.031,57 puandan başlayarak, saat 13.00 itibarıyla 49,95 puan artışla 10.047,81 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında, endeks en düşük 9.977,05, en yüksek 10.053,97 puanı gördü. Hizmetler endeksi %0,48, mali endeks %0,40 ve teknoloji endeksi %1,06 değer kazanırken, sanayi endeksi ise %0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü değer kazanırken, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding ve Akbank yer aldı.

Uluslararası Piyasa Verileri

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.744 dolar olarak belirlendi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı olan 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %35,12, bileşik getirisi ise%38,20 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0460, sterlin/dolar paritesi 1,2450 ve dolar/yen paritesi 155,50 düzeyinde işlem görüyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,4 yükselerek 76,4 dolardan işlem edilmekte.