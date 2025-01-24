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İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Güne Yükselişle Başladı

Serbest piyasada dollar 35,6970 lira, avro 37,3090 lira olarak işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:01
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Avro Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları bugün yükseliş gösterdi. dolar 35,6970 liradan, avro ise 37,3090 liradan işlem görmeye başladı.

Serbest piyasada 35,6950 liradan alınan doların satış fiyatı 35,6970 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 37,3070 liradan alınan avronun satış fiyatı 37,3090 lira olarak kaydedildi.

Dün, doların satış fiyatı 35,6450 lira, avronun satış fiyatı ise 37,1180 lira seviyelerindeydi. Bugünkü fiyatlarla birlikte döviz kurları artış göstermiş oldu.

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