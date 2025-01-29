İsveç Merkez Bankası, Ekonomik Zayıflık Nedeniyle Faiz İndirimine Gitti

İsveç Merkez Bankası Faiz İndirimine Devam Ediyor

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), zayıf ekonomik göstergeler nedeniyle politika faizini altıncı kez 25 baz puan indirdi. Mayıs 2024'ten bu yana art arda yaptığı bu faiz indirimleri, dikkat çekici bir ekonomik strateji olarak öne çıkıyor.

Yeni Faiz Oranı Yüzde 2,25

Riksbank'tan yapılan resmi açıklamada, politika faizinin yüzde 2,25'e çekildiği duyuruldu. Yüksek enflasyonla mücadele sonrası yaşanan bu indirim, bankanın zayıf ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak aldığı bir karar.

Yönetim Kurulu'nun Açıklamaları

Açıklamaya göre, "Enflasyonun çok yüksek olma riskinin sınırlı olduğu ve ekonomik faaliyetlerin zayıf olduğu değerlendirildiğinde, Yönetim Kurulu, politika faizini düşürmenin uygun olduğu sonucuna vardı." ifadesi kullanıldı.

Gelecek İçin Belirsizlikler

Riksbank, enflasyonun gelecekte hedefe yakın bir istikrar kazanması için daha güçlü bir ekonominin gerekliliğine dikkat çekerken, ekonomik görünümdeki değişimlere bağlı olarak faiz konusunda değişiklik yapma esnekliğine de vurgu yaptı. Açıklamada, yurt dışındaki gelişmelerin belirsizliğine, özellikle ABD ve Avrupa'daki ekonomik politika ve jeopolitik gerginliklere dikkat çekildi.

İsveç'teki Enflasyon Durumu

İsveç'te yıllık enflasyon, 2022'de enerji ve gıda fiyatlarının artışı ile yüzde 10'un üzerine çıkmıştı. Ancak Aralık 2024 itibarıyla enflasyonun yüzde 0,8'e düşmesi, Riksbank'ın %2 olan hedefinin oldukça altında kalmasına neden oldu.