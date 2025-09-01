İTO: İstanbul'da Ağustos’ta perakende %1,84, toptan %2,56 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin Ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre kentte perakende ve toptan fiyatlar aylık bazda yukarı yönlü hareket etti.

Genel veriler

İTO verilerine göre İstanbul'da Ağustos ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,84, toptan fiyatlar yüzde 2,56 arttı. İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 40,83 olarak gerçekleşti.

Perakende harcama gruplarındaki aylık değişimler

Aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki değişimler şöyle kaydedildi: konutta yüzde 2,48, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 4,77, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,21, haberleşmede yüzde 0,77, ev eşyasında yüzde 1,42, lokanta ve otellerde yüzde 0,39, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,28, eğlence ve kültürde yüzde 2,04, ulaştırmada yüzde 0,18, eğitimde yüzde 14,71 ve giyim ve ayakkabıda yüzde -2,95. Sağlık harcamaları grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

İTO, Ağustos ayındaki fiyat hareketlerinde etkili olan unsurlar olarak yeni öğretim yılının başlaması nedeniyle bazı ürün ve hizmetlerde görülen değişimleri; konut ve alkollü içecekler ile tütün gruplarındaki bazı ürün ve hizmet fiyatlarındaki oynaklıkları; gıda grubunda mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı değişimleri ve giyim ve ayakkabıda yeni sezon girişi nedeniyle gözlenen aşağı yönlü fiyat hareketlerini gösterdi.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan eşya fiyatlarında Ağustos ayında aylık bazda yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,83, inşaat malzemelerinde yüzde 1,43, madenlerde yüzde 4,30, gıda maddelerinde yüzde 4,49, kimyevi maddelerde yüzde 3,64 artış gözlemlendi. İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış kaydedilirken, mensucat grubunda herhangi bir değişim izlenmedi.

Aynı dönemde yıllık bazda gruplar itibarıyla artış oranları ise şu şekilde gerçekleşti: inşaat malzemelerinde yüzde 66,60, mensucatta yüzde 55,41, gıda maddelerinde yüzde 30,94, işlenmemiş maddelerde yüzde 29,70, kimyevi maddelerde yüzde 26,55, yakacak ve enerjide yüzde 24,29 ve madenlerde yüzde 18,83.