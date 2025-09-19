Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,5'te sabit tuttu

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:22
Toplantı ve karar

Japonya Merkez Bankası (BoJ), iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0,5'te sabit tuttu. Karar, kurul üyelerinin oylamasında 7'ye karşı 2 oy ile alındı; 2 üye ise faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Ekonomi ve üretim değerlendirmesi

BoJ, ülke ekonomisinin bazı zayıflıklar gösterse de ılımlı bir toparlanma içinde olduğunu belirtti. Banka açıklamasında, ABD'deki gümrük vergilerinin artırılmasının etkisiyle ihracat ve sanayi üretiminde önce önden yükleme sonra tepkisel düşüş yaşandığını ve genel olarak ihracat ile sanayi üretiminde yatay bir seyir gözlemlendiğini kaydetti.

Dış politika etkileri ve finansal koşullar

BoJ, ticaret ve diğer politikaların denizaşırı ekonomilerde yavaşlamaya ve şirket karlarında düşüşe yol açmasının büyümeyi yavaşlatacağını ifade etti. Banka, bu ortamda finansal koşulların destek sağlamasının beklendiğine dikkat çekti.

Enflasyon beklentisi

Kurul, temel enflasyonun ekonomik büyümedeki zayıflıktan dolayı kısa vadede durgun seyredebileceğini, ancak ekonomik büyüme hızlandığında temel enflasyonun orta ve uzun vadede hızlanmasının beklendiğini vurguladı.

Piyasa müdahalesi

BoJ ayrıca piyasaya yönelik önlem olarak yılda 330 milyar yen tutarında borsa yatırım fonu (ETF) satışı yapacağını duyurdu.

