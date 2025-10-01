JD Vance: Hükümet Kapanması Uzun Sürecek Sanmıyorum

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle yaşanan hükümet kapanmasının uzun süreceğini düşünmediğini söyledi. Vance, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde kapanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vance'ın değerlendirmesi

Vance, Demokratların düzensiz göçmenlere sağlık hizmeti sağlanması için milyarlarca dolarlık fon talep ettiğini iddia ederek, bunun karşılığında bazı yetkililerin "düzensiz göçmenlerin yararına hükümeti kapatmaya razı olduklarını" söyledi. Kapanmanın süresine ilişkin soruya Vance, "Bilmiyorum, Kongre'deki Demokratların ne yapacağını öngöremem ama aslında o kadar uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum." diye yanıt verdi.

Vance, bu ifadenin kendi tahmini olduğunu vurguladı ve bazı ılımlı Demokratların geri adım attığına dair işaretler gördüğünü belirtti.

Olası personel çıkarmaları

Vance, kapanmanın uzun sürmesi halinde gelecek haftalarda temel hizmetleri sürdürebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ancak kapanma devam ederse bazı çalışanları işten çıkarmak zorunda kalabileceklerini aktardı. Önceki kapanmalarda çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığının hatırlatılması üzerine Vance, "Öncelikle, çalışanlarla ilgili nihai bir karar vermedik. Söylediğimiz şey özellikle kapanma uzadıkça olağanüstü adımlar atmamız gerekebileceği." dedi.

Ayrıca Başkan Yardımcısı Vance, kapanmayı sona erdirmek için Senato'daki birçok Demokrat ve Cumhuriyetçi ile görüştüğünü belirtti.

Beyaz Saray'ın açıklaması ve ekonomik risk

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise hükümetin neden kapalı olduğu sorusunun yanıtının "Demokrat Parti'nin izlediği siyaset" olduğunu ifade etti. Leavitt, kapanmanın ekonomik büyümeye etkisinin ise "kapanmanın ne kadar süreceğine" bağlı olduğunu söyledi.

Kapanmanın nedeni

Federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Ülkede salı gece yarısı itibarıyla 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete yeni mali yılda finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler tasarısına destek vermeyi reddetti. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde değişiklik içermeyen bir geçici bütçe tasarısında ısrar etti.

Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği durumlarda federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. "Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.