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Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar

İŞKUR desteklerini sunmaya devam ederken bu defa kadın çalışanlar için kampanyalarını düzenlendi. 2 aylık süreyle aylık 25 bin TL vereceğini açıkladı. İşte bu destekten yararlanmak için gerekli şartlar ve tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 19:56
Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar

İŞKUR girişimcilik desteklerine başlarken senelerdir işverenler ise çalışanlar arasında köprü görevi görürken kişilerin becerileri, eğitim durumları ve iş bulma imkanlarını ele almaktadır. Bununla beraber İŞKUR kadın çalışanlar için yeni girişimci desteğini açıkladı.

İŞKUR tarafından gelen açıklamalar üzerine Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi içerisinde işverenlere, işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerisini inceleme, eğitim verme ve iş alımlarında yardımcı olunacağının altı çizildi. 81 il için geçerli olan girişimci desteğinde maliyet katlanma zorunluluğuna bakılmadan yetiştirme imkanlarıyla aylık 25 bin TL'ye kadar 3 ay süreyle destek olunacağı belirtildi. 
kadınlara girişimci desteği
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
-İşe giriş tarihiyle beraber kuruma kayıtlı işsiz olmak
-İşe giriş tarihiyle TC vatandaşı olmak
-Son bir ayda uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olmamak
-18 yaşını doldurmuş olmak
-35 yaşından gün almamış olmak
-İşveren eşi, ikinci dereceye kadar kan ya da kayın hısımı olmamak
-Kurum tarafından başlatılan program üzerinden bekleme süresine tabi olmamak
-Kurs ya da programlara katılmama açısından yaptırım uygulanmaması

İŞVEREN İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
-İmalat sektöründe faaliyet göstermek
-En az iki sigortalı çalıştırmak
-İŞKUR'a kayıtlı olmak
-Destek ödemeleri en az iki katı devam etmesi.


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Kadınlara İŞKUR'dan okkalı destek! Koşullara uyana 25.000 TL para yardımı! İşte ayrıntılar

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