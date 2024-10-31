Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde Çalışan Sayısında Artış

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İstihdam Durumu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlarda, 2023 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla toplam 102 bin 665 kişi görev yapmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KİT'ler ve özelleştirme programı kapsamındaki kuruluşların çalışan sayısını güncel verilerle kamuoyuna duyurdu.

İstihdam Dağılımı

Buna göre, bu 102 bin 665 çalışanın 102 bin 479'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 186'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam edilmektedir.

Personel Profili

Çalışanların profili ise şu şekilde dağılmıştır:

4 bin 337 memur

memur 43 bin 283 sözleşmeli

sözleşmeli 42 bin 375 kapsam içi işçi

kapsam içi işçi 3 bin 608 kapsam dışı işçi

kapsam dışı işçi 9 bin 62 geçici işçi

Bu veriler, KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sağlama konusundaki önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.