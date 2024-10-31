Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde Çalışan Sayısında Artış

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İstihdam Durumu
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlarda, 2023 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla toplam 102 bin 665 kişi görev yapmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, KİT'ler ve özelleştirme programı kapsamındaki kuruluşların çalışan sayısını güncel verilerle kamuoyuna duyurdu.
İstihdam Dağılımı
Buna göre, bu 102 bin 665 çalışanın 102 bin 479'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 186'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam edilmektedir.
Personel Profili
Çalışanların profili ise şu şekilde dağılmıştır:
- 4 bin 337 memur
- 43 bin 283 sözleşmeli
- 42 bin 375 kapsam içi işçi
- 3 bin 608 kapsam dışı işçi
- 9 bin 62 geçici işçi
Bu veriler, KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sağlama konusundaki önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.