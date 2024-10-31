DOLAR
34,27 0,04%
EURO
37,3 -0,17%
ALTIN
3.021,24 1,61%
BITCOIN
2.418.793,97 2,89%

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde Çalışan Sayısında Artış

2023'ün üçüncü çeyreğinde KİT'lerde toplam 102.665 kişi istihdam ediliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:54
Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde Çalışan Sayısında Artış

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde İstihdam Durumu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme kapsamında faaliyet gösteren kuruluşlarda, 2023 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla toplam 102 bin 665 kişi görev yapmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, KİT'ler ve özelleştirme programı kapsamındaki kuruluşların çalışan sayısını güncel verilerle kamuoyuna duyurdu.

İstihdam Dağılımı

Buna göre, bu 102 bin 665 çalışanın 102 bin 479'u Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 186'sı ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam edilmektedir.

Personel Profili

Çalışanların profili ise şu şekilde dağılmıştır:

  • 4 bin 337 memur
  • 43 bin 283 sözleşmeli
  • 42 bin 375 kapsam içi işçi
  • 3 bin 608 kapsam dışı işçi
  • 9 bin 62 geçici işçi

Bu veriler, KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sağlama konusundaki önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bina, Teknolojileri ve Malzemeleri Fuarı Antalya'da Gerçekleşiyor
2
Cebinde Ziraat Bankkart taşıyanlar hemen başvursun! Her müşteriye 1000 TL para iadesi başladı
3
TCMB Günlük Döviz Kurları
4
SIGN İstanbul ve PROMOGIFT İstanbul Başladı
5
Balkan İş ve Yatırım Forumu Edirne'de Başladı
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Düşüş Gördü
7
Kırsalda Kadın İstihdamını Artıran Proje Tamamlandı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı