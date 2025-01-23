Karaismailoğlu ve Gültepe'den İhracat Vurgusu: Ulaştırma Yatırımları Hayati Rol Oynuyor

Karaismailoğlu ve Gültepe'den Verimli Görüşme

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile bir araya geldi. İkili, yaptıkları görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Ulaştırma Yatırımlarının Önemi

Karaismailoğlu, Türkiye'nin uluslararası pazardaki marka değerinin arttığını ve ihracat rakamlarının her geçen yıl yeni rekorlara ulaştığını dile getirerek, "İhracatçılarımızın desteğiyle ülkemiz, son yıllarda küresel ticaret arenasında dikkati çeken başarı hikayesi yazmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Özellikle savunma sanayisi, otomotiv, tekstil, gıda ve elektronik sektörlerinde Türk ürünlerinin dünya çapında tercih edildiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, ulaştırma alanında yapılan yatırımların lojistik sektörüne büyük katkı sağladığını vurguladı. "Modernize edilen limanlar, genişletilen demir yolu ağları ve yüksek standartlarda inşa edilen otoyollar, ürünlerin uluslararası pazarlara daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyor" dedi.

Türkiye'nin Stratejik Konumu ve Gelecek Hedefleri

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray gibi projelerin Türkiye'yi Asya ile Avrupa arasında bir köprü durumuna getirdiğini ifade ederek, İstanbul Havalimanı'nın da küresel hava kargo taşımacılığında önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Ayrıca, lojistik altyapının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Karaismailoğlu, "Hedefimiz, ihracatın rekor seviyelere ulaşmasını sağlamak. Son yıllarda ulaştırma altyapısına yaptığımız dev yatırımlar, sektörde önemli değişim ve gelişmelere kapı açtı" diye konuştu.

Son olarak, Türkiye'nin coğrafi konumunun lojistikte sağladığı stratejik avantajı daha etkin kullanmak adına gerçekleştirilen altyapı projelerinin, Türkiye'yi küresel lojistik koridorlarının merkezine yerleştireceğinin altını çizdi. "Türkiye, bölgesel ticaretin lokomotifi olacak" şeklinde sözlerini tamamladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (solda), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe (sağda) ile bir araya geldi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu (solda), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe (sağda) ile bir araya geldi.