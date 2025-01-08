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Kasım 2024'te Küresel Yarı İletken Satışları Rekor Kırdı

Kasım 2024'te küresel yarı iletken satışları yıllık %20,7 artışla 57,8 milyar dolara ulaştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:52
Kasım 2024'te Küresel Yarı İletken Satışları Rekor Kırdı

Küresel Yarı İletken Satışlarında Tarihi Ay

Küresel yarı iletken satışları, Kasım 2024'te yıllık bazda %20,7 artış göstererek 57,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık satış hacmi olarak kayıtlara geçti.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği (SIA), bu büyümenin verilerini kamuoyu ile paylaştı. Ekim 2024'teki 56,9 milyar dolarlık satış hacmine göre ise %1,6 büyüme sağlandı.

Bölgesel Büyüme Verileri

Küresel yarı iletken satışlarının bölgesel dağılımında dikkat çeken artışlar yaşandı: Amerika kıtasında %54,9, Çin'de %12,1, Asya-Pasifik bölgesinde %10 ve Japonya'da %7,4 oranında büyüme görüldü. Ancak Avrupa'da satışlar %5,7 azalma yaşadı.

John Neuffer'ın Değerlendirmesi

SIA Başkanı ve Üst Yöneticisi John Neuffer, veri sonuçlarını değerlendirerek, "Küresel yarı iletken pazarının kasımda önemli ölçüde büyümeye devam ettiğini" vurguladı. Neuffer ayrıca, "Aylık satışlar sekiz ay üst üste artış göstererek en yüksek seviyeye ulaştı. Yıllık bazda ise Amerika kıtasındaki %54,9'luk büyümenin de etkisiyle üst üste dördüncü ayda %20'nin üzerinde bir artış sağlandı" şeklinde konuştu.

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