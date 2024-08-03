Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kimya Sektöründe Temmuz Rekoru: İhracat Yüzde 19 Artış Gördü

Temmuz ayında kimya ihracatı 2,6 milyar dolara ulaşarak %19 artış kaydetti. İKMİB Başkanı Adil Pelister açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 10:36
Kimya Sektöründe Temmuz Rekoru: İhracat Yüzde 19 Artış Gördü

Kimya Sektöründe Temmuz İhracatında Önemli Artış

Kimya sektörü, temmuz ayında yaptığı 2,6 milyar dolarlık ihracat ile en çok dış satım yapan ikinci sektör olmayı başardı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, bu rakam yüzde 19,4 oranında bir artış gösterdi.

TÜRKİYE İHRACATINDA REKOR KIRILDI

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri, temmuz ayında Türkiye’nin toplam ihracatının 22,5 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın yüzde 13,8 arttığını ortaya koydu. Bu durum, temmuz ayı için yeni bir rekor anlamına geliyor.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in Değerlendirmesi

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün temmuz ayındaki ihracat rakamlarını değerlendirerek şu ifadelere yer verdi: "Temmuz ayında sektörümüz 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve bu performansımızla ikinci sırada yer aldık. İhracatımızı %19'un üzerinde artırdık. Yılın ilk 7 ayında ise toplam ihracatımız 18,4 milyar dolara ulaştı. Kalan dönemde de her ay artırmayı hedefliyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR kolları sıvadı! Her ay düzenli destek 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!