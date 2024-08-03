Kimya Sektöründe Temmuz Rekoru: İhracat Yüzde 19 Artış Gördü

Kimya Sektöründe Temmuz İhracatında Önemli Artış

Kimya sektörü, temmuz ayında yaptığı 2,6 milyar dolarlık ihracat ile en çok dış satım yapan ikinci sektör olmayı başardı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, bu rakam yüzde 19,4 oranında bir artış gösterdi.

TÜRKİYE İHRACATINDA REKOR KIRILDI

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri, temmuz ayında Türkiye’nin toplam ihracatının 22,5 milyar dolar olduğunu ve bu rakamın yüzde 13,8 arttığını ortaya koydu. Bu durum, temmuz ayı için yeni bir rekor anlamına geliyor.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister'in Değerlendirmesi

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün temmuz ayındaki ihracat rakamlarını değerlendirerek şu ifadelere yer verdi: "Temmuz ayında sektörümüz 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve bu performansımızla ikinci sırada yer aldık. İhracatımızı %19'un üzerinde artırdık. Yılın ilk 7 ayında ise toplam ihracatımız 18,4 milyar dolara ulaştı. Kalan dönemde de her ay artırmayı hedefliyoruz."