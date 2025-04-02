Kırşehir'de Yüksek Gerilim Elektrik Şebekesi İhalesi Düzenlenecek

Kırşehir'de Elektirik Şebekesi İhalesi

Kırşehir'de, yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için büyük bir ihale süreci başlatılıyor.

İhale Detayları

Mucur Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı tarafından düzenlenen bu ihale, Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteğiyle gerçekleştirilecek.

İhale, Mucur Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG elektrik şebekesinin yapımını kapsıyor ve kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak.

Tarih ve Teminat Bilgileri

Geçici teminat bedeli 1 milyon 833 bin 720 lira olarak belirlenirken, ihale 22 Nisan Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ankara’nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında gerçekleştirilecek.