Kıyıda köşede 20 bin TL'si olan başvursun! Ankaralılar bedava fiyatına arsa sahibi olacak!

Tapu sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği Milli Emlak'tan yeni bir arsa satışı çıktı. 20 bin lirası olan arsa sahibi olabilecek. İşte ayrıntılar...

Kıyıda köşede 20 bin TL'si olan başvursun! Ankaralılar bedava fiyatına arsa sahibi olacak!
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Gayrimenkul sektöründeki dolapları başarıyla döndüren Milli Emlak, uygun fiyatlı arsa satışları ile yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Enflasyonun etkisiyle konut fiyatları yükselince, vatandaşlar da yatırımlarını arsa alımına yönlendiriyor. Bu trend doğrultusunda, Ankara'da cazip fiyatlarla satışa sunulan arsalar, tapu sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın dikkatini çekiyor.

milli emlak arsa

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan ve Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan arsanın ihale bedeli oldukça çekici bir rakamla belirlendi: 20.000 TL. Bu, sınırlı bütçeye sahip olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat olabilir. İhale, 4 Ocak günü saat 10.20'de Ankara'da gerçekleştirilecek ve açık artırma usulüyle düzenlenecek. En yüksek teklifi veren kişi, bu kıymetli arsanın sahibi olacak.

Milli Emlak'ın sunduğu arsa satışları, 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV muafiyeti ile dikkat çekiyor. Bu avantaj, Ankara ve diğer illerdeki arsa alımları için geçerli. Katılımcılar, bu önemli satışa dair detaylı bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ya da milliemlak.gov.tr adresinden alabilirler. Yatırımcılar, bu arsa satışını heyecanla bekliyor ve son 2 gün içerisinde gerçekleşecek olan bu fırsatı kaçırmamak adına hazırlıklarını sürdürüyorlar.

milli emlak arsa

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