Kıyıda köşede altın, dolar biriktirenler dikkat! 12 gün sonra olacaklara hazırlanın

Altın, dolar ve borsa yatırımcıları için kritik bir uyarı geldi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2024 yılına dair önemli tahminlerde bulunarak yatırımcılara dikkat çekti. Özellikle gram altın, sürekli rekor tazeleyerek geçtiğimiz haftayı zirvede tamamladı. Memiş, 2024 için gram altın tahminlerini paylaşırken, borsa ve dolar konularında da önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar....





ALTIN VE DOLAR YATIRIMCILARI İÇİN UYARI

Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere çıkan gram altın, yatırımcıların merakla takip ettiği bir konu haline geldi. İslam Memiş, altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunarak 2024 yılına dair beklentilerini paylaştı. Uzman, altın fiyatlarındaki geçici düşüşlerin kalıcı olmadığını vurgulayarak, gram altının hedefinin 2.000 TL olduğunu belirtti. Yatırımcılara önemli uyarılarda bulunan Memiş, bu konuda yaptığı yorumlarıyla dikkat çekti. İşte diğer ayrıntılar...





Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından altın fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çekildi. Bu tür küresel olayların altın piyasasını etkilediği ve yatırımcıların bu gelişmelere dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Memiş, önceki değerlendirmelerinde altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yatırımcılar için fırsatlar barındırdığını ifade etmiş ve bu konuda yatırımcıları bilinçli olmaya çağırmıştı. Gram altındaki yükselişin devam edeceğini düşünen uzman, 2024'ün altın, dolar ve borsa açısından kritik bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

18 Aralık 2023 Pazartesi gününe dair altın fiyatlarını inceleyerek, güncel durumu takip etmek isteyen yatırımcılar, haber kaynaklarından bilgi alabilirler. Yatırımcılar, İslam Memiş'in uzun vadeli tahminlerine göz atarak bu doğrultuda stratejilerini belirleyebilirler.

Altın fiyatlarıyla ilgili 2024 tahminlerini paylaşan bir uzman, değerlendirmelerini açıkladı. Uzman, altının gelecekteki performansı hakkında öngörülerini paylaşarak yatırımcılara rehberlik etti. Özellikle Federal Reserve'in faiz kararı sonrasında ons ve gram altın fiyatlarında beklediği yükselişlerin gerçekleştiğini belirten uzman, önemli bilgiler sundu.

Uzman, altın fiyatlarının gelecekteki seyriyle ilgili olarak 2024 hedeflerini paylaştı. Gram altın için 2024 yılında dip seviyesinin 2000 TL olacağını ve bu seviyenin altında kalan rakamların alım fırsatları sunmaya devam edeceğini belirtti. Uzman, altının gram fiyatının 2024'te 2500 - 2700 TL aralığında bir seviyeye ulaşacağını tahmin etti.

Fed'in faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkilerine de değinen uzman, bu kararın hem ons hem de gram altın fiyatlarında beklenen yükselişleri tetiklediğini ifade etti. Bu bağlamda, yıl sonunda gram altının muhtemelen 1950 - 2000 TL aralığında tamamlanacağını söyledi. 2000 TL'nin altındaki değerlerin ise alım fırsatı oluşturduğuna dikkat çekti.

Uzman, yatırımcılara 2024 için planlarını yapmaları konusunda önerilerde bulunarak, gram altının 2700 seviyesine yerleşmesi durumunda dikkatli stratejiler belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Bu değerlendirmeler, yatırımcılar için altın piyasasında olası hareketliliklere karşı bilinçli bir şekilde hazırlık yapma imkanı sunmaktadır.

2023 yılına ilişkin tercihleri ve ekonomik beklentileri paylaşan ünlü ekonomist, kadınların bu yıl en çok "Ajda bilezik" tercih ettiğini belirtti. Ajda bileziğin öne çıktığına dikkat çeken ekonomist, bu trendin erkekler arasında da popüler olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'de 2023 yılında en çok tercih edilen ürünün astar atı olduğunu vurguladı.

Ekonomist İslam Memiş, borsa konusunda yatırımcısına kazanç sağlayacak seçeneklere dikkat çekti. Borsadaki hedef seviyelerini "8000-8500'ü takip edeceğiz. Ocak ayında da 8500-9000 puanı takip edeceğiz. Çıkış seviyemiz de bu olacak" şeklinde açıkladı. Yatırımcılara kazançlı borsa seçeneklerine odaklanmalarını önerdi.

Döviz kuru konusunda ise uzman, Dolar/TL kurunun 29 üzerinde seyrettiğini belirtti. Resmi kurlarda bir oturmanın yaşandığını ifade eden ekonomist, kurun 29.60-29.70 aralığında bir beklenti içinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Dolar endeksindeki dalgalanmanın önemine vurgu yaparak, Fed faiz kararı öncesinde 103.50 olan dolar endeksinin 101.46'ya gerilediğini, şu anda ise 101.98 seviyesinde olduğunu söyledi. Dalgalanmanın etkisiyle doların tepki alımlarıyla toparlanma isteğinde olduğunu ifade etti.

Bu değerlendirmelerle, 2023 yılında kadınların favorisi olan Ajda bileziği, ekonomik açıdan yatırımcılara kazanç sağlayacak borsa seçenekleri ve döviz kuru konusundaki beklentiler gayriresmi bir dille özetlenmiştir.

Ünlü ekonomist, döviz kurlarıyla ilgili açıklamalarında, Dolar/TL kurunun 29 seviyesinin üzerinde olduğunu ve resmi kurlarda oturmanın gerçekleştiğini belirtti. Kurun 29.60-29.70 aralığında seyredeceği beklentisini sürdürdü. Ayrıca, Fed'in faiz kararı öncesinde 103.50 olan dolar endeksinin 101.46'ya kadar gerilediğini, şu anda ise 101.98 seviyesinde olduğunu ifade etti. Dalgalanmanın etkisiyle doların tepki alımlarıyla toparlanma isteğinde olduğunu belirtti.

Ekonomist, yılın son çeyreğinde sert düşüşler beklediğini, dolardan çıkılması ve parite yapılması gerektiğini vurguladı. Euro, sterlin, altın ve gümüşlerde yükseliş beklentilerini sıkça dile getirdiğini belirtti. Dolar endeksinin 104 üzerindeki seviyelerde çıkış yapabilenlerin euro, altın ve gümüşe çevirdiği bir dönem yaşandığını ifade etti. Euro dolar paritesindeki düşüşleri önceden belirttiği ve alınması gerektiğini söylediği seviyelerin altına sarkmalar olduğunu dile getirdi. Euro/TL kuruyla ilgili 6 aydan beri dolar karşısında tercihinin euro olduğunu belirtti. Resmi kurda 31.75 civarında olan euro/TL'nin bu haftanın en çok kazandıranı olduğunu ifade etti ve bu kazançların 2024'te de devam edeceğini öngördü. Bu değerlendirmeler, ekonomistin döviz kurları ve yatırım stratejileri hakkındaki öngörülerini içermektedir.