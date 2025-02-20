KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 46 milyar 430 milyon lira azalarak 919 milyar 592 milyon liraya düştü. Bu rakamla birlikte KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 5'in altına inerek yüzde 4,67 oldu.

Bankacılık Sektöründeki Değişimler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 14 Şubat haftasında 177 milyar 485,7 milyon lira artarak 16 trilyon 663 milyar 541 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat ise geçen hafta 448 milyar 405 milyon lira artarak 19 trilyon 702 milyar 881 milyon liraya ulaştı.

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Durumu

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, 14 Şubat itibarıyla 23 milyar 668 milyon lira artışla 2 trilyon 90 milyar 865 milyon lira oldu. Bu krediler arasında 529 milyar 669 milyon lira konut, 70 milyar 13 milyon lira taşıt ve 1 trilyon 491 milyar 183 milyon lira ihtiyaç kredilerinden oluşmaktadır. Taksitli ticari krediler ise 27 milyar 422 milyon lira artarak 2 trilyon 362 milyar 475 milyon lira seviyesine ulaştı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 915 milyar 347 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 668 milyar 564 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 246 milyar 783 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Öz kaynaklarda Düşüş

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 14 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 3 milyar 710 milyon lira artışla 323 milyar 955 milyon lira oldu. Bu takipteki alacakların 240 milyar 904 milyon lirasına özel karşılık ayrılmıştır. Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 66 milyon lira azalarak 3 trilyon 585 milyar 267 milyon lira seviyesine geriledi.

Sonuç olarak, KKM bakiyesi bir kez daha düşüş göstererek 919 milyar 592 milyon lira seviyesine ulaştı ve toplam mevduat içindeki payı da %4,67 olarak kaydedildi.