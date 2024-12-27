Kocaeli'de Yenilikçi Kimya Teknoloji Merkezi Açıldı

Kocaeli'de Kimya Teknoloji Merkezi Resmen Açıldı

Kocaeli'de, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (İKMİB) tarafından 165 milyon lira yatırımla kurulan Kimya Teknoloji Merkezi, Türkiye'de daha önce gerçekleştirilmeyen testlerin yapılmasını sağlayarak yüksek katma değerli yerli ürünlerin AR-GE çalışmalarına öncülük edecek.

Bilişim Vadisi'nde 7 Bin Metrekarelik Alan

Merkez, Bilişim Vadisi'nde 7.000 metrekare kapalı alana sahip olup 1.650 metrekarelik kuluçka merkezi ile birlikte girişimcilikten test ve analizlere kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Tamamen yenilikçi bir perspektifle oluşturulan bu merkez, kimya sektöründe yeni bir ekosistem oluşturma hedefinde önemli bir rol oynayacak.

Mustafa Varank’dan Vurgu

Açılış töreninde konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye'nin ihracatını artırmak ve katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla bu merkezden önemli katkılar beklediklerini belirtti. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’yi kalkındırma hamlesinin sürdüğünün altını çizdi.

İKMİB Başkanı Pelister’in Hedefleri

İKMİB Başkanı Adil Pelister, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan kimya sektörünün, 2030 hedefleri doğrultusunda kilogram başına 2 doları yakalamayı planladığını ve toplam sektör ihracatını da 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Test ve Laboratuvar Hizmetleri

Kimya Teknoloji Merkezi, toplamda 209 farklı testin uygulanacağı, hatta Türkiye'de daha önce yapılmayan 39 testin milli imkanlarla gerçekleştirileceği bir merkez olacak. Bunun yanı sıra, sağladıkları AR-GE imkanlarıyla sektörün ihtiyaçlarına hızla cevap verecek bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Açılış Töreni Geniş Katılımla Gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve diğer protokol üyelerinin katıldığı açılış töreninde kurdele kesimi yapıldı ve katılımcılar merkezi gezerek hizmetleri hakkında bilgi aldılar.