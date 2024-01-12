Kömür fiyatları hem cebi hem ciğerleri yakacak! Ankara, İstanbul, İzmir kömür fiyatları uçuşa geçti

Doğalgaz fiyatları rekor üzerine rekor kırarken vatandaş kömür alternatifine yönelmişti. Şimdi kömür fiyatları da zamlandı. İşte güncel kömür fiyatları...

Kömür fiyatları hem cebi hem ciğerleri yakacak! Ankara, İstanbul, İzmir kömür fiyatları uçuşa geçti
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Doğalgaz fiyatlarındaki sürekli artış, vatandaşları alternatif ısınma yöntemlerine yönlendiriyor. Son dönemde en çok tercih edilen yöntemlerden biri de soba kullanımı oldu. Ancak soba kullanımının artması, kömür talebini de artırdı.

Döviz kurlarındaki yükselişten kömür piyasası da nasibini aldı. Farklı tür ve markalara göre değişen kömür fiyatları, son dönemde önemli oranda arttı. Örneğin Soma Devlet Kömürü'nün 25 kg'lık paketi 275 TL'ye, Şahin İthal Rus Kömürü'nün aynı miktarı ise 375 TL'ye satılıyor. Ton başına fiyatlar ise 6500-8800 TL arasında değişiyor.

kömür fiyatları

Kömür fiyatlarındaki artış, dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. Özellikle kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamak için yüksek miktarda kömür almak gerekiyor. Bu da aylık bütçeleri olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, doğalgaz fiyatlarındaki artış eğiliminin süreceğini ve bu durumun soba kullanımı ile kömür talebini daha da artıracağını belirtiyor. Devletin dar gelirli vatandaşları desteklemesi gerektiği ifade ediliyor. Aksi takdirde ısınma maliyetlerinin yüksekliği ciddi sosyal sorunlara yol açabilecek.

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