Kremlin: BRICS Ülkeleri Ortak Para Birimi Oluşturmayı Düşünmüyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, BRICS Gündemini Açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS ülkelerinin yeni bir yatırım platformu üzerinde istişarelerde bulunduğunu belirtti. Peskov, "BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok," ifadesini kullandı.

Trump'ın Açıklamaları Değerlendirildi

Peskov, başkent Moskova'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS ülkeleri için ortak bir para birimi oluşturulması durumunda %100 tarife uygulanacağı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Trump'ın benzer açıklamalarını daha önce de yaptığını hatırlatan Peskov, "Bu yeni değil, seçilmiş başkanken de benzer şeyler söylemişti. Şimdi de eski tezini yineliyor," dedi.

Putin'in Önceki Açıklamaları

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu mesele hakkında geçmişte yaptığı açıklamaları anımsatarak, "BRICS'in gündeminde ortak para birimi oluşturmak yok. Daha önce de bu konu ele alınmadı," değerlendirmesini paylaştı.

BRICS’in Asıl Gündemi

Peskov, BRICS ülkelerinin gündeminin farklı olduğunu vurgulayarak, "BRICS, üçüncü ülkelerde ortak yatırımlara, karşılıklı yatırımlara olanak sağlayacak yeni ortak yatırım platformları oluşturmayı istişare ediyor. Görünüşe göre uzmanların BRICS gündemini Trump’a daha ayrıntılı açıklaması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Trajik Uçak Kazası

Peskov, Washington'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Rus vatandaşlarına da değinerek, "Ne yazık ki gerçekten bir trajedi yaşandı. Rus vatandaşları da vardı. Diplomatlarımız, cenazelerin teslimi gibi işlerle ilgili tüm formaliteleri müzakere ediyorlar," dedi.