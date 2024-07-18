Kriptoda buna yatırım yapan bayram edecek! Fiyatı tam 10x birden yapacak!

Kripto para dünyasında hangi coine yatırım yapacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Sanal para endüstrisindeki durum sakinleşmedi. Kısa sürede 10 kat kazanç sağlayabilecek bu coin hakkında ilk açıklamayı ünlü uzmanlardan H. Wellness yaptı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

KRİPTO PARA HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Sanal para sektörü istikrarsız olmaya devam ediyor. Bugünkü ralli gün sonunda düşüşe dönüşebilir. Kripto yatırımcılarının şu an oldukça kararsız olduğu söylenebilir. Çünkü önümüzdeki dönemde nasıl bir fiyatlamanın beklendiği tam olarak belli değil. H. Welness, Twitter'da en çok takip edilen kripto uzmanlarından biridir. Wellness uzun vadeli bir analizin sonuçlarını duyurdu. Analizi aynı zamanda yakın gelecekte 10 kat değer kazanacak coin hakkında da bilgi içerir. Wellness, şu anda değeri yaklaşık 63.000 dolar olan Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100.000 doları aşmasını öngörmüyor. Bu konu üzerinde çok fazla tartışma olmasına rağmen Wellness, Bitcoin'in kısa vadede altı haneli rakamlara ulaşmayacağını söylüyor.





Kripto uzmanları gerçek sürprizlerin beklenmedik zamanlarda geldiğini söylüyor. Kripto sektöründeki birçok coin yakın gelecekte bir miktar artış gösterecek. Ancak ilk 100'deki coinlere bakacak olursak durum biraz değişebilir. Kripto para uzmanı Wellness'a göre Cardano veya ADA, kısa sürede büyük bir sıçrama yapacak. ADA'nın bu senenin sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 dolara dönmesi düşünülüyor. Bu, ADA ve Cardano'nun kısa sürede 10 kat kar elde etmesi için önemli bir fırsat.

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!