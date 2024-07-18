Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kriptoda buna yatırım yapan bayram edecek! Fiyatı tam 10x birden yapacak!

Yatırım yapacaklar dikkat! Kripto para dünyasında 10x yapacak coin duyuruldu! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 14:08
Kriptoda buna yatırım yapan bayram edecek! Fiyatı tam 10x birden yapacak!

Kripto para dünyasında hangi coine yatırım yapacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Sanal para endüstrisindeki durum sakinleşmedi. Kısa sürede 10 kat kazanç sağlayabilecek bu coin hakkında ilk açıklamayı ünlü uzmanlardan H. Wellness yaptı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

KRİPTO PARA HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Sanal para sektörü istikrarsız olmaya devam ediyor. Bugünkü ralli gün sonunda düşüşe dönüşebilir. Kripto yatırımcılarının şu an oldukça kararsız olduğu söylenebilir. Çünkü önümüzdeki dönemde nasıl bir fiyatlamanın beklendiği tam olarak belli değil. H. Welness, Twitter'da en çok takip edilen kripto uzmanlarından biridir. Wellness uzun vadeli bir analizin sonuçlarını duyurdu. Analizi aynı zamanda yakın gelecekte 10 kat değer kazanacak coin hakkında da bilgi içerir. Wellness, şu anda değeri yaklaşık 63.000 dolar olan Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100.000 doları aşmasını öngörmüyor. Bu konu üzerinde çok fazla tartışma olmasına rağmen Wellness, Bitcoin'in kısa vadede altı haneli rakamlara ulaşmayacağını söylüyor. 

Kripto Para Hakkında Açıklamalar

Kripto uzmanları gerçek sürprizlerin beklenmedik zamanlarda geldiğini söylüyor. Kripto sektöründeki birçok coin yakın gelecekte bir miktar artış gösterecek. Ancak ilk 100'deki coinlere bakacak olursak durum biraz değişebilir. Kripto para uzmanı Wellness'a göre Cardano veya ADA, kısa sürede büyük bir sıçrama yapacak. ADA'nın bu senenin sonuna kadar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 dolara dönmesi düşünülüyor. Bu, ADA ve Cardano'nun kısa sürede 10 kat kar elde etmesi için önemli bir fırsat.

UYARI: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!

İLGİLİ HABERLER

2024 yılında evlenecek burçlar belli oldu! Onlar için nikah masası çok yakın

A'dan Z'ye tüm emeklilere piyango gibi ödeme! Başvurana 40.000 TL ikramiye çıktı

Hayalinizdeki evin anahtarı yarın cebinize girecek! Kamu bankası açıkladı faizler silinecek

Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Düğünlerin favori hediyesi değişti! Hem ucuz hem değerli

Kriptoda buna yatırım yapan bayram edecek! Fiyatı tam 10x birden yapacak!

Ziraat Bankası'ndan 25.000 TL ilaç gibi ödeme! Nakit arayana oh çektirecek kredi

2. çocuğu yapmaya karar veren ailelere müjde! Devlet destekli konut ve araç kredisi verilecek

Bir anda zengin olacak burçlar! 3 burç parayı saklayacak yer bulamayacak

2024 yılında evlenecek burçlar belli oldu! Onlar için nikah masası çok yakın

Araç sahiplerinin çilesi sona erdi! 5 dakikada e-Devlet'ten yapılacak

5 milyon kişiye EYT vurdu! İşte yeni emeklilik reformu

Su faturanız yüksek geldiyse aman dikkat! Meğer tek sebebi buymuş

Hayalinizdeki evin anahtarı yarın cebinize girecek! Kamu bankası açıkladı faizler silinecek

Emeklilere tek seferlik enflasyon desteği! Hesaplara 15 bin TL ek ödeme kıyağı

A'dan Z'ye tüm emeklilere piyango gibi ödeme! Başvurana 40.000 TL ikramiye çıktı