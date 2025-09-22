Küresel Piyasalar Haftaya Karışık Başladı: H-1B'ye 100 Bin Dolar Ücret

Küresel piyasalarda temkinli başlangıç

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 'H-1B' çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirme kararının ardından yatırımcıların temkinli davranmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik olumlu beklentiler ve Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye ilişkin olumlu sinyallere rağmen, söz konusu vize kararı küresel risk iştahını törpülüyor.

Trump kararı ve teknoloji sektörü

Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve 'H-1B' olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Analistler, kararın işletme maliyetleri ve marjlar için risk oluşturacağını vurguluyor.

Uzmanlar, teknoloji şirketlerinin ABD'de yeterli sayıda işçi bulamadıkları için yurt dışındaki işgücüne yönelmek zorunda kaldığını belirterek, artan vize ücretinin özellikle Hindistan merkezli teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.

ABD-Çin görüşmesi ve piyasa yansımaları

Başkan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleşen görüşmenin çok verimli geçtiğini, ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna Savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda "önemli mesafe" alındığını belirtti. Bu gelişmeler, ABD ve Çin arasında ilave anlaşmalar olabileceği yönünde iyimserliği artırdı.

Fed yetkilileri ve makro görünüm

Fed yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Bankanın bu haftaki faiz indirimi kararını desteklediğini ve bu yıl için 2 indirim daha öngördüğünü söyledi.

Ayrıca, ABD Senatosu Temsilciler Meclisinden geçen geçici bütçe tasarısına onay vermedi; federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasını önlemeye yönelik belirsizlik sürüyor.

Piyasa verileri ve emtia fiyatları

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,15 seviyesine yükselirken, Fed'den beklenen faiz indirimlerinin boyutuna ilişkin belirsizlikle dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,8 seviyesinde seyretti.

Altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3 bin 692 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 66,6 dolardan işlem görüyor.

New York borsası

New York borsasında cuma günü, ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendi. Perakende satışların beklentiyi aşması ve haftalık işsizlik maaşı başvurularında gerileme, büyüme ve istihdam görünümüne yönelik endişeleri azalttı.

Kurumsal tarafta, kargo şirketi FedExin üç aylık gelir ve karı tahminlerin üzerinde gelince hisseleri yüzde 2,3 yükseldi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 arttı. Endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları, Fransa'daki politik belirsizlik ve kıta genelindeki jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyir izledi. AB, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini hazırlarken, Fitch Ratings İtalya'nın kredi notunu BBB'den BBB+'ya yükseltti.

Cuma günü Almanya'da DAX 40 yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,01 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,12 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,01 değer kazandı.

Asya borsaları

Asya borsaları, Trump yönetiminin 'H-1B' kararının etkisiyle karışık seyrediyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) borsa yatırım fonlarında (ETF) satışa başlayacağını duyurmasının ardından Japonya'da risk iştahı arttı. Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 yıllık gösterge faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık gösterge faiz oranını yüzde 3,50'de sabit tuttu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde yatay seyir izlendi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1 geriledi.

Borsa İstanbul

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,23 artışla 11.294,48 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 1,7 değer kazandı.

Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 4,3850'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üstünde 41,3901'de seyrediyor.

Bugünün verileri

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasının piyasa odağında olduğunu belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 için 11.400 ve 11.500 direnç, 11.200 ve 11.100 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasada bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, ağustos ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.00 Avro Bölgesi, eylül ayı tüketici güven endeksi

21.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'nin konuşması