Küresel Piyasalar: Trump-Zelenskiy Görüşmesi Sonrası Karışık Seyir

Küresel piyasalar Trump-Zelenskiy görüşmesi sonrası karışık seyirde

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesinin ardından, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin belirsizlikler yatırımcıları tedirgin ediyor. Bunun yanında ABD'nin korumacı ticaret politikalarının olası etkileri de ekonomik görünüm üzerinde önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Zirve detayları ve uluslararası katılım

Trump, geçen hafta Vladimir Putin ile Alaska'da görüşmesinin ardından dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya Mark Rutte, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Alexander Stubb, Giorgia Meloni ve Friedrich Merz katıldı. Toplantı sonrası Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu belirtirken, Trump üçlü zirve hazırlıklarına başladığını söyledi. Merz ise zirvenin iki hafta içinde yapılacağını bildirdi.

ABD ve para politikası beklentileri

Para politikasında yatırımcıların odağı Fed ve Başkan Jerome Powellda. Markette gelecek ay için 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanmaya devam ederken, Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole'da yapacağı konuşma ve Fed'in çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanakları takip ediliyor. Powell'ın cuma günü yapacağı konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

ABD piyasaları ve göstergeler

New York Borsası'nda dün S&P 500 %0,01, Dow Jones %0,08 gerilerken, Nasdaq %0,03 yükselişle kapandı. Endeks vadeli kontratlar yeni güne hafif satıcılı başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dördüncü işlem gününde yükselişini sürdürerek şu sıralar 4,34 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi dün %0,3 artışla 98,1'den kapanırken yeni günde yatay seyrediyor.

Altın ons fiyatı dün %0,1 düşüşle 3.332 dolardan kapanırken, yeni günde %0,1 artışla 3.337 dolardan işlem görüyor. Brent petrol varil fiyatı ise jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisiyle %0,6 düşüşle 65,7 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa: Savaş gelişmeleri ön planda

Avrupa borsalarında İngiltere hariç negatif bir seyir öne çıkarken, yatırımcılar Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri yakından izliyor. Analistler, savaşın sona ermesi halinde enerji ve hammadde maliyetlerinde düşüş, imalat maliyetlerinde pozitife dönme ve Ukrayna'ya verilen mali desteklerin azalmasıyla kamu maliyesinde rahatlama beklenebileceğini belirtiyor.

Makro tarafta Avro Bölgesi, haziran ayında 7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Haziran ihracatı %0,4 artışla 237,2 milyar avro, ithalat ise %6,8 yükselişle 230,2 milyar avro oldu. Dün Avrupa endekslerinden FTSE 100 %0,21, DAX 40 %0,18, CAC 40 %0,50 ve FTSE MIB 30 %0,03 değişim gösterdi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Asya piyasaları karışık

Asya borsalarında, ABD tarifelerine dair endişeler sınırlı kalırken, Fed beklentileri öncesinde temkinli bir duruş hakim. Geçen hafta yapılan açıklamalar sonrası BoJ'un para politikasında sıkılaşmayı öne çekebileceğine dair beklentiler artmış durumda; para piyasaları yıl bitmeden 25 baz puan sıkılaşma fiyatlıyor. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi %1,6 seviyesine yükseldi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 %0,2, Güney Kore'de Kospi %0,6 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik %0,4, Hong Kong'da Hang Seng %0,2 geriledi.

BIST 100 ve yurt içi görünüm

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün alış ağırlıklı seyretti ve günü %0,54 artışla 10.929,77 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 Ağustos kontratı akşam seansında 12.276,00 puanda yatay işlem gördü. Dolar/TL dün %0,2 artışla 40,8810'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada 40,8930 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler teknik olarak BIST 100 için 11.000 ve 11.100 puanı direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerini destek olarak izliyor.

Bugün takip edilecek veriler

Yurt içinde ve yurtdışında bugün izlenecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek işgücü istatistikleri

10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu

11.00 Avro Bölgesi, haziran cari işlemler dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri