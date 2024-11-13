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Küresel Piyasalarda ABD Enflasyon Verilerine İlgi Yoğunlaştı

ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, küresel piyasalarda belirsizlik yaratırken, yatırımcılar temkinli davranıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:14
Küresel Piyasalarda ABD Enflasyon Verilerine İlgi Yoğunlaştı

Küresel Piyasalarda Enflasyon Verilerine Temkinli Beklenti

Küresel piyasalarda, ABD'deki maliye politikalarının ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki etkileri merakla izleniyor. Bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri öncesinde piyasalarda negatif bir seyir gözlemleniyor.

Trump’ın Politikaları ve Yatırımcıların Kaygıları

Yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı mali politikaların ekonomiye olası etkileri, yatırımcılar için soru işareti oluşturarak temkinli bir yaklaşım sergilemelerine neden oluyor. Trump'ın politikaları, enflasyonla mücadelede zorluklar yaratabilir endişesi mevcut.

Analistler, Fed'in uzun süredir sürdürdüğü sıkı para politikasını yavaşlatmayı düşündüğünü belirtiyor. Ancak Trump’ın politikalarının yaratacağı belirsizlikler piyasalarda risk algısını yüksek tutuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşma, yatırımcılar için önemli ipuçları sunma potansiyeli taşıyor.

Tahvil Piyasalarındaki Satış Baskısı

Bu gelişmeler doğrultusunda, tahvil piyasaları üzerindeki satış baskısının arttığı görülüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün yaklaşık 13 baz puan artışla %4,44 oranına ulaştı ve bu, 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanış olarak kaydedildi.

Kripto Para Piyasasında Gerileme

Trump’ın kripto para piyasasındaki yaklaşımı nedeniyle, Bitcoin fiyatı dün %3 düşüşle 87 bin dolara gerileyerek 90 bin dolar sınırına ulaşamadı. Ayrıca, Fed yetkilileri arasında yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor.

İşsizlik ve Faiz İndirim Beklentileri

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun düşüş gösterdiğini ancak Fed'in hedefinin üzerinde kalabileceğini belirtti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, aralık toplantısında faiz indirim kararlarının enflasyon verilerine bağlı olacağını vurguladı.

Tüketici Beklentileri ve Dolar Endeksi

Aynı zamanda, New York Şubesi'nin ekim ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi sonuçları açıklandı. Ankete göre, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %2,9'a gerileyerek dört yılın en düşük seviyesine ulaşmış durumda.

Döviz tarafında, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürüyor ve 106 seviyesine ulaştı. Altın fiyatları ise dünkü düşüşle son iki ayın en düşük seviyesi olan 2,590 dolara kadar geriledi.

Petrol ve Avrupa Borsalarındaki Düşüş

OPEC'in ham petrol üretiminde artış yaşanmasına rağmen, Brent petrol fiyatı %0,4 artışla 71,9 dolara ulaştı. Avrupa borsalarında ise negatif bir seyir izlenmekte. Alman ilaç şirketi Bayer, tarım sektöründeki durgunluk nedeniyle gelir beklentisini düşürdü.

Borsa İstanbul ve Beklenen Veriler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,54 değer kaybıyla kapattı. Yatırımcılar, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile yurt dışında ABD'de açıklanacak TÜFE, federal bütçe dengesi ve diğer önemli verileri dikkatle takip ediyor.

Sonuç olarak, küresel piyasalar üzerinde etkili olabilecek gelişmeler dikkat çekiyor ve yatırımcıların temkinli tutumları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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