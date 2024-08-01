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Küresel Piyasalarda Fed Etkisi: Pozitif Eğilim Sürüyor

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyaliyle küresel piyasalar olumlu bir seyir izliyor. Hisse senetleri ve tahvil piyasalarında hareketlilik artıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:31
Küresel Piyasalarda Fed Etkisi: Pozitif Eğilim Sürüyor

Küresel Piyasalarda Pozitif Görünüm

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sinyalleriyle birlikte risk iştahı yükseldi. Fed, yaptığı son toplantıda politika faizini %5,25-5,50 seviyesinde tutma kararı alsa da, eylül ayında faiz indirimine başlayabileceğini belirtti.

Enflasyon Verileri ve Fed Açıklamaları

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Jerome Powell, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini doğruladı. Ancak, enflasyonun hâlâ yüksek kaldığını da vurguladı. Powell, faiz indiriminin gündeme geleceği tarihin eylülde olabileceğini belirterek, altı çizilmesi gereken nokta olarak, iş gücü piyasasının güçlü durumda kalması gerektiğini ifade etti.

Özel Sektör İstihdam Verileri

Dün açıklanan özel sektör istihdam verileri, temmuz ayında 122 bin kişilik artışla piyasa beklentisinin altında kaldı. Ücret artışlarının da yavaşlaması, istihdam piyasasındaki yumuşamanın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Şirket Sonuçları ve Piyasalardaki Etkisi

Bilanço sezonu devam ederken, teknoloji devleri arasında yer alan Meta’nın ikinci çeyrek finansal sonuçları dikkat çekti. Şirketin geliri %22, net karı ise %73 arttı. Bu sonuçların ardından Meta'nın hisse senetleri pozitif yönlü bir trend izledi. Bugün ise Amazon ve Apple’ın finansal sonuçları yatırımcıların takibinde olacak.

Tahvil ve Altın Piyasalarındaki Hareketlilik

Tahvil piyasasında Fed’in kararlarıyla alış ağırlıklı bir görünüm dikkat çekti. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,06’ya geriledi. Altının ons fiyatı, dün %1,5 artışla 2.446 dolara yükseldi. Ancak, yeni günde %0,1 düşüş yaşıyor.

Amerika ve Avrupa Piyasalarındaki Sıralama

New York Borsası’nda Nasdaq endeksi %2,64, S&P 500 %1,58 ve Dow Jones %0,24 oranda yükseldi. Avrupa’da ise İtalya hariç borsa endekslerinde yükseliş gözlemlendi. Bugün, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

Asya Pazarında Durum

Asya borsalarında pozitif bir seyir görülse de, Japonya Merkez Bankası’nın faiz artırımı sonrası Japonya pay piyasalarında bir miktar satışı derinleşti. BoJ'un %0,25 seviyesine çıkan faiz kararı sonrası piyasalarda dalgalanmalar yaşandı.

Yurt İçi Gelişmeler

Borsa İstanbul, geride bıraktığımız gün %0,5 azalış ile 10.638,58 puanla günü kapattı. Dolar/TL ise %0,2 artışla 33,1421 seviyesine çıktı. Bugün Türkiye’de imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

Takvimdeki Önemli Veriler

  • 10:00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI
  • 10:55 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi PMI
  • 11:00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi PMI
  • 11:30 İngiltere, temmuz ayı imalat sanayi PMI
  • 12:00 Avro Bölgesi, haziran ayı işsizlik oranı
  • 14:00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı
  • 14:30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
  • 15:30 ABD haftalık işsizlik başvuruları
  • 16:45 ABD temmuz ayı imalat sanayi PMI
  • 17:00 ABD temmuz ayı ISM İmalat Sanayi PMI

Analistler, piyasalardaki hareketliliğin artacağını ve veri akışının önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

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