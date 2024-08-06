Küresel Piyasalarda Toparlanma İşaretleri

Küresel Piyasalarda Tarihî Düşüş Sonrası Toparlanma

Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan resesyon kaygılarının neden olduğu tarihî satış baskısının ardından toparlanma aşamasına girdi. Dünkü süreçte, yatırımcıların risk iştahının belirgin şekilde arttığı gözlemlendi.

ABD Ekonomisi Üzerindeki Endişeler

ABD'de, ekonomik aktivitelerin tahmin edilenden daha sert bir şekilde yavaşlayabileceği korkusu, küresel piyasalarda geniş çapta satışlara neden oldu. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) acil toplantılar düzenleyerek faiz indirimine gitme ihtimalini gündeme getirdi.

Fed'in Faiz Politikasına Dair Gelişmeler

Fed'in acil faiz indirim kararının, piyasalardaki belirsizlik ve endişeyi artırabileceğini belirten analistler, bankanın ilerideki adımlarını net bir şekilde açıklaması gerektiğini ifade ettiler. Aynı zamanda, tarihî düşüşe neden olan Kovid-19 salgını sonrası alınan acil tedbirlerin, mevcut ekonomik durumu nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

Hizmet Sektörü Verileri Pozitif Gelişme Sağladı

Dün açıklanan verilere göre, ABD’deki hizmet sektörü için Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayında 51,4 seviyesine çıkarak bir nebze rahatlama sağladı. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iktisadi zayıflık durumunda kısıtlayıcı politikaların sürdürülemeyeceğini belirtti.

Piyasalardaki Değişim ve Yatırımcı İlişkileri

Birçok analist, özünde ABD'deki verilerin piyasalara olan etkisini yumuşattığını düşünmekte. Japonya’dan gelen veriler ve umut vadeden açıklamalar, piyasalardaki toparlanma işaretlerini daha belirgin hale getirdi. Öte yandan, Bitcoin, kripto para piyasalarındaki düzeltmenin etkisiyle %2,1 artış göstererek 55.506 dolara ulaştı.

Avrupa ve Asya Piyasaları Üzerine Beklentiler

Avrupa'da da benzer şekilde resesyon endişeleri ön plana çıkarken, Avro Bölgesi'nin bileşik PMI verisi 50,2'ye gerileyerek son beş ayın en düşük seviyesine ulaştı. Asya piyasalarında ise Japonya önderliğinde yükselişlerin yaşandığı belirtilmekte ve kayıpların bir kısmının telafi edildiği gözlemleniyor.

Yerli Piyasalarda Durum

Türkiye'de, Borsa İstanbul’un BIST 100 Endeksi, tarihî düşüş sonrası %5,54 değer kaybettikten sonra, güncel seanslarda 33,3172 TL’de işlem gördü. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise temmuz ayında %3,23'lük bir artış gösterdi.

Yatırımcılar, piyasaların gelişimini ve gelecek verileri dikkatle takip etmeye devam etmekte.