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Kursk Nükleer Santrali'nde Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kursk NGS'de planlı bakım için şebekeyle bağlantı kesilecek. Güvenlik tehditleri artıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:54
Kursk Nükleer Santrali'nde Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kursk Nükleer Güç Santrali’nde Bakım Çalışmaları

Rusya'nın nükleer enerji sektörü için önemli bir merkez olan Kursk Nükleer Güç Santrali'ndeki dördüncü ünite, planlı bakım çalışmaları nedeniyle şebekeden ayrılacak.

Bakım Süreci Hakkında Bilgiler

Rusya'nın Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki Rosenergoatom, bakım sürecinin 25 Ağustos tarihinde başlayacağını ve yaklaşık 59 gün süreceğini açıkladı. Bu bakımın gerçekleştirilmesi için yaklaşık 2 bin uzman görev alacak.

Güvenlik Tehditleri

Kursk bölgesinde devam eden şiddetli çatışmalara dikkat çeken güvenlik yetkilileri, santrale yönelik insansız hava aracı ile yapılan bir saldırı girişimini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu durumu "Kiev rejiminin nükleer terör eylemi" olarak nitelendirerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının hızlı tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde Kursk NGS’ye yönelik bir saldırı girişiminde bulunduğunu ifade etti. Rosatom, 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamada ise, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle santral çevresindeki güvenlik durumunun kötüleştiğini belirtmişti.

Bu gelişmeler, Kursk’un bölgesinde süregelen çatışmaların yanında, nükleer güvenliğin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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