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Kuşadası Kruvaziyer Turizminde Öne Çıkıyor

Kuşadası Limanı, 2024 yılı ilk 8 ayında en fazla kruvaziyer gemi gelen liman olarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:13
Kuşadası Kruvaziyer Turizminde Öne Çıkıyor

Kuşadası Kruvaziyer Turizminde Zirveye Yerleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türk limanlarını ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısının %4,2 artarak 749’a ulaştığını açıkladı. İlgili açıklamada, Kuşadası Limanı'nın 330 kruvaziyer gemi ile en fazla gemi kabul eden liman olduğu vurgulandı.

Kruvaziyer Yolcu Sayısındaki Artış

Bakan Uraloğlu, 2023 Ağustos ayı itibarıyla Türk limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısının %42,6 artış göstererek 306 bin 100 kişiye ulaştığını kaydetti. Yılın ilk 8 ayında toplam 1 milyon 196 bin 229 yolcu Türk limanlarını tercih etti.

Kuşadası'nın Zirvedeki Başarısı

Uraloğlu, kruvaziyer gemileri açısından en fazla ağırlanan diğer limanlar hakkında bilgi verirken, İstanbul limanlarının 123 gemi ile ikinci, ve Bodrum’un 62 gemi ile üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Kuşadası Limanı, 534 bin 982 yolcu sayısı ile kruvaziyer turizminde liderliğini sürdürmekte. İstanbul limanları ise 268 bin 227 yolcu ile onu takip ediyor.

Sonuç ve Hedefler

Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer gemi turizmindeki potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ulaşım ve turizmin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan iki önemli sektör olduğunu belirten Bakan, bu bağlamda limanların kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

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