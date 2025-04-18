Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizmi Canlanıyor

Kuşadası'nda Kruvaziyer Hareketliliği Devam Ediyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, bu sabah 3 kruvaziyer ile 4 bin 195 turisti ağırladı. Ege Port Limanı'na demir atan gemiler arasında Hollanda bayraklı "Zuderdam", Norveç bayraklı "Viking Saturn" ve Bahama bayraklı "Marella Discovery" yer aldı.

Gemiden inen turistler, çoğunlukla ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen misafirler, limanda düzenlenen halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Yolcular arasında yer alanlar, tur programı çerçevesinde İzmir'in Selçuk ilçesindeki ünlü Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Ayrıca, tur programına katılmayan turistler, Kuşadası'nın merkezinde çeşitli alışveriş yaparak vakit geçirdi.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ilçeye toplamda 55 kruvaziyerin geldiğini belirterek, kruvaziyer turizminin hem kent hem de ülke ekonomisi açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyerle 4 bin 195 turist geldi. Ege Port Limanı'na Hollanda bayraklı "Zuderdam", Norveç bayraklı "Viking Saturn" ve Bahama bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyerler demir attı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 kruvaziyerle 4 bin 195 turist geldi. Ege Port Limanı'na Hollanda bayraklı "Zuderdam", Norveç bayraklı "Viking Saturn" ve Bahama bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyerler demir attı.