Kuyumcularda sistem değişti! Artık altın sadece böyle satılacak

Yeni uygulama ile birlikte gram altın özel bir paketleme ve etiketleme sürecinden geçmektedir. Bu stratejik önlemin amacı, piyasada sahte altının satışını önlemek ve tüketici güvenini üst düzeye çıkarmaktır. Bu tedbirler, altın alım-satım işlemlerinin daha şeffaf ve aynı zamanda güvenilir bir platformda gerçekleştirilmesini sağlayacak. Bu yeni sistem tüketicilerin sık sorulan bir sorusunu yanıtlıyor: "Aldığım altın gerçekten saf mı?" Bu yeni sitemdeki amaç ise endişelere çözüm sağlamaktır.

Darphane Bandrollü Ürün İzleme Sistemleri Dairesi'nin başkanlık görevini yürüten Bülent Yılmaz, yeni sistemde gram altının Darphane tarafından belirlenen özel bir kodla takip edileceğini söyledi. Bu kod, altının bütün özelliklerini ve geçmişini içererek tüketicilerin altın hakkında güvenli bilgiye ulaşmasını sağlıyor.

"Altın Takip Sistemi"





Söz konusu takip sistemi 1 gram ve üzerinde altınlar için uygulanacak olup, kuyumculardan satın alınan altın zincir, küpe, bilezik gibi diğer Cumhuriyet altın çeşitleri bu sistemin dışında tutulacak. Bu, bu tür ürünler için eski yöntemlerin hala geçerli olduğu anlamına geliyor. Yeni sistemde altının her gramı sertifikalı ve özel ambalajlı olarak satılacak. Altının her gramında

Darphanenin verdiği özel bir kod olacak ve bu kod uygulamaso alıcılara ek güvenlik ve aynı zamanda da şeffaflık sağlar.

Bülent Yılmaz, açıklamasında yeni sistemin yalnızca altın için değil diğer değerli madenler için de geçerli olduğuna dikkat çekti. 1 gram ve üzeri miktarlarlarda üretilen altın, gümüş, platin, paladyum gibi diğer değerli metaller darphanenin belirlediği standartlara uygun ambalajlarda satılıyor. Düzenlemenin piyasada güveni ve şeffaflığı artırmayı amaçlaması nedeniyle devrim niteliğindeki bu değişiklikler, altın piyasası geleceği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Bu yenilikler yatırımcılar ve tüketiciler için altın alıp satmayı daha güvenli ve daha kolay hale getiriyor.