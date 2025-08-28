Lisa Cook, Trump'ın Fed'teki Görevden Alma Girişimine Dava Açtı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, Başkan Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek için Washington'daki federal bölge mahkemesinde dava açtı. Dava dilekçesinde Trump'ın yanı sıra Fed Yönetim Kurulu ve Fed Başkanı Jerome Powell de davalılar arasında yer aldı.

Dava dilekçesinin gerekçesi

Dilekçede, davanın Başkan Trump'ın Cook'u görevden alma yönündeki 'benzeri görülmemiş ve yasa dışı' girişimine karşı açıldığı ve bunun gerçekleşmesine izin verilmesi halinde Fed Yönetim Kurulu tarihinde bir ilk olacağı belirtildi. Dilekçede ayrıca, Fed Yasası'na göre bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınabilmesi için 'haklı neden' gösterilmesi şartının bulunduğu; ancak Cook'un Senato'daki onayından önce yaptığı mortgage başvurularına dair kanıtlanmamış bir iddianın bu şartı karşılamadığı savunuldu.

Mahkemeden talep

Mahkemeden, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hukuka aykırı ve geçersiz ilan edilmesi ve Cook'un yönetim kurulu üyesi olarak kalmaya devam etmesinin sağlanması istendi.

Trump'ın açıklaması ve Cook'un yanıtı

Başkan Trump, hafta başında Cook'u 'mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu' gerekçesiyle görevden aldığını açıklamış; sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşarak Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkiye işaret etmiş ve 'Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız.' ifadesini kullanmıştı. Trump, söz konusu yasanın kendisine takdir yetkisi verdiğini belirterek Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Başkan Trump, yasada herhangi bir neden bulunmamasına ve bunu yapmaya yetkisi olmamasına rağmen beni 'haklı nedenle' görevden aldığını iddia etti. İstifa etmeyeceğim. 2022'den beri yaptığım gibi Amerikan ekonomisine yardımcı olmak için görevlerimi yerine getirmeye devam edeceğim.'

Lisa Cook'un avukatı Abbe Lowell da Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını belirterek dava açacaklarını ifade etti.