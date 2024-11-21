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Madencilik Sektörü ve Finansmanı Konferansı: Şeffaflık ve İşbirliğinin Önemi

Madencilik ve finans sektörleri, Borsa İstanbul'da yapılan konferansta buluştu. Şeffaflık ve alternatif finansman yöntemleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:11
Madencilik Sektörü ve Finansmanı Konferansı: Şeffaflık ve İşbirliğinin Önemi

Madencilik Sektörü ve Finansmanı Konferansı

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Murat Bulut, şeffaflığın sağlanmasının sektörlerin uluslararası arenada rekabet gücünü artırdığını belirtti. Ayrıca bu durumun yatırımcı güvenliğini pekiştirdiğini vurguladı.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından düzenlenen "Madencilik Sektörü ve Finansmanı Konferansı", Borsa İstanbul AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu etkinlikle, madencilik sektörünün sermaye ve finansmana erişimi hakkında bilgilendirme amaçlandı.

Finansman Yöntemleri ve İşbirliği

Konferansta, madencilik ve finans sektörleri bir araya getirilerek alternatif finansman yöntemleri ve finansal kurumların rolü üzerinde çeşitli örnekler ile katılımcılara bilgi verildi.

Murat Bulut, etkinliğin açılışında, "Bu tür etkinlikler, ülkemizin madencilik sektörü ve finans piyasalarına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi. Ayrıca, Borsa İstanbul'un finans ve reel sektör arasındaki köprüleri güçlendirmek için etkinliklere önem verdiğini belirtti.

Bulut, finans sektörünün madencilik sektörü ile işbirliğinin geliştirilmesinin, ülkenin madencilik yatırımlarını sürdürülebilir büyümeye destek sağladığını ifade etti.

UMREK Kodu ve Şeffaflığın Önemi

UMREK Kodu'nun madencilik sektöründe şeffaflık ve kamu aydınlatma ilkeleri ile başarıyla entegre olduğunu görmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Bulut, "Bugün burada madencilik ve finans sektörlerinin önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek, ülkemizin maden kaynaklarını daha etkin ve bilimsel yöntemlerle ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini sürdürdü.

Finans ve madencilik dünyasının yöneticileri, uzmanları ve akademisyenlerinin bir araya geleceği konferansta, işbirliğini daha ileriye taşıyacak adımların konuşulması bekleniyor. Bulut, "Teknik konularda oturumlar, paneller ve sunumlarla verimli bir gün geçireceğimizi umuyorum." dedi.

Finans Sektörünün Güvenilirliği

Madencilik ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü ve UMREK Başkanı Arslan Narin, madencilik yatırımcılarının güvenilirliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu konferansı düzenleyerek güvenli bir yatırım ortamının sağlanmasını amaçladık." dedi. Narin, madencilikte arama ve işletme projelerine ihtiyaç olduğunu vurguladı ve Türkiye'de madenciliğe karşı olan olumsuz algının giderilmesi gerektiğini söyledi.

Narin, işletme ruhsatı sahiplerinin finans sektörü kaynaklarından yararlanamadığını, bunun da şeffaf biçimde tespit edilmiş rezerv kaynaklarının eksikliğinden kaynaklandığını belirtti. Bu konferansın, UMREK Kodu'nun yaygınlaşmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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