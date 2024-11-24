Medipol Sağlık Grubu'ndan Merdiven Altı Sağlık Uygulamaları Uyarısı

Merdiven Altı Uygulamalara Dikkat!

Medipol Sağlık Grubu Dermatoloji alanından Uzm. Dr. Makbule Dündar, güzellik trendlerinde bilinçsiz yaklaşımların ve merdiven altı uygulamaların sağlık açısından riskli olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda estetik işlemlerle ilgili artan talep, merdiven altı uygulamaların yayılmasına neden oldu. Bu tür kaçak işlemler, hem sağlık hem estetik açısından büyük riskler taşıyor. Uzman olmayan kişilerin yaptığı ve güvenliği belirsiz ürünlerin kullanıldığı işlemler, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Tehlikeli Uygulamalar

Dündar, merdiven altı uygulamaların tehlikelerine dikkat çekerek, kişilerin sağlıklı ve güvenli estetik işlemlerine yönelmesi gerektiğini vurguladı. Son yıllarda kaçak botoks ve bilinçsiz dolgu işlemlerinin arttığını belirten Dündar, "Bu işlemler bazen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış dozlar ve standart dışı ürünler, nefes durması, yutma güçlüğü gibi yoğun bakım gerektirebilecek sorunlara yol açabilir. Sağlık açısından bu tip uygulamaları yapan kişinin yetkinliği mutlaka sorgulanmalı. İşlemi yapan kişinin dermatolog, plastik cerrah veya bu alanda yetkin bir uzman olup olmadığını bilmeden adım atmamalısınız," ifadelerini kullandı.

Gençler Üzerindeki Etki

Sosyal medya baskısı ve estetik kaygıların özellikle gençler üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayan Dündar, genç yaşta kalıcı etki yaratabilecek işlemlerin, ilerleyen yıllarda istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dündar, aşırı dudak dolgusu uygulamalarının ve cilt yapısına uygun olmayan ürünlerin ciltte deformasyon yaratabileceğini hatırlatırken, estetik işlemlerde herkes için tek tip çözüm anlayışının yanlış olduğunu kaydetti. "Bu nedenle işlem yapılmadan önce detaylı bir değerlendirme yapılmalı ve bireye özel bir yaklaşım benimsenmelidir. Küçük ama doğru uygulamalarla cildinize hem doğal hem de sağlıklı bir görünüm kazandırılabilir. Ufak lazer uygulamaları, leke tedavileri ya da cilt gençleştirici mezoterapi gibi minimal girişimlerle sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Küçük dokunuşlar, doğru uzmanlıkla yapıldığında büyük farklar yaratabilir. Moda olan işlemler yerine, kişiye özel tedaviler tercih edilmelidir," değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.