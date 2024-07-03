Memur maaşlarına yüzde 19,31 zam! En düşük maaş 39 bin 206 TL oldu...

Haziran ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 19,31 olarak belirlendi. En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 39 bin 206 TL'ye yükseldi.



ENFLASYON ORANLARI ARTTI

Haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 1,64 ve yıllık yüzde 71,60 olarak açıklandı. Bu veriler doğrultusunda, 2024 Temmuz dönemi için memur maaşlarına yapılan zam oranları yeniden düzenlendi.

YENİ DÜZENLEME: YÜZDE 10 ZAM VE ENFLASYON FARKI

Yapılan düzenlemeye göre, Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10 zam yapıldı. Ayrıca, ilk altı aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar ek fark da ödenecek.