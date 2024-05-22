Memur ve emekli zammı erken ifşa oldu! Maaşlar en az bu kadar olacak

Emekli ve memur maaş oranları netleşti! Bu oranlarda zam yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI

Emekli vatandaşlar ekonomik sıkıntılarıyla boğuşmaya devam ederken Temmuz ayında memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranları da heyecanla bekleniyor. Emekli maaşlarına ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre zam yapılacak. Merkez Bankası tahminlerine göre Mayıs ayı enflasyon oranlarının yüzde 3.04 oranında olması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon verileri ise yüzde 2.56 oranında bekleniyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi kapsamında 6 aylık enflasyon verilerinin ise yüzde 25.46 oranında olması tahmin ediliyor. Eğer tahminler gerçekleşirse 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 546 TL'ye yükselecek. Ocak ayında memurlara yüzde 20.46 oranında zam yapılırsa 32 bin TL olan en düşük memur maaşı 38 bin 547 TL'ye yükselmiş olacak. Yüzde 25.46 oranındaki zam beklentisiyle maaş oranları şu şekilde belirlenecek;





MEVCUT MAAŞ: 11.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 13.800,60

MEVCUT MAAŞ: 12.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 15.055,20

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 15.682,50

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 16.309,80

MEVCUT MAAŞ: 14.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 17.564,40

MEVCUT MAAŞ: 15.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 18.819,00

MEVCUT MAAŞ: 16.000,00

YÜZDE 25.46 ZAMLI: 20.073,60