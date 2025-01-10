Mercedes-Benz'in Satışları Yüzde 4 Düşüş Gösterdi

Mercedes-Benz'in Satışları Yüzde 4 Düzeldi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz Group, 2023 yılı itibarıyla araç satışlarının yüzde 4 düştüğünü açıkladı. Şirket, geçen yıl toplamda 2 milyon 389 bin araç satışı gerçekleştirdi.

Hafif Ticari Araç ve Elektrikli Araç Satışları

Hafif ticari araç (van) satışları, bu süreçte yüzde 9 düşerek 405 bin 600'e geriledi. Ayrıca, bataryalı elektrikli araç satışları da yüzde 22 azalış gösterdi ve 204 bin 600 olarak kaydedildi.

Sadece Mercedes-Benz markasının satışları, önceki yıla göre yüzde 3 düşerek 1 milyon 983 bin 400 seviyesine indi.

Pazar Analizleri

Alman üreticinin en büyük pazarı Çin'deki satışlar, 2023'te yüzde 7 azalarak 683 bin 600'e düştü. Avrupa satışları da yüzde 3 gerileyerek 641 bin 800'e indi. Bu arada, ABD'de satışlar, yüzde 9 artışla 324 bin 500 olarak kaydedildi.

Elektrikli Araçlar ve Gelecek Vaatleri

Mercedes'in elektrikli otomobillerdeki yıllık satışları ise yüzde 23 düşerek 185 bin 100 araca geriledi. Bu durum, AB'nin daha katı CO2 emisyon azaltma hedeflerinin yürürlüğe girmesiyle birlikte Mercedes için maliyetli anlaşma veya ağır para cezaları riski taşımakta.

Öte yandan, 2024 yılının dördüncü çeyrek satışları, Çin'deki toparlanmanın etkisiyle 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artış göstererek 625 bin 800'e yükseldi.