Mersin Taşucu'na İlk 7. Nesil Sondaj Gemisi Geldi — Enerji Filosuna Katılım

İlk 7. Nesil Sondaj Gemisi Mersin Taşucu Limanı'na Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilkinin Mersin Taşucu Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Bakan Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımına göre, söz konusu gemi 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olup 12 bin metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. Geminin Akdeniz'deki operasyonlarda görev alacağı belirtildi.

Filo Güçleniyor, İkinci Gemi Yolda

Bayraktar, ikinci sondaj gemisinin de yıl sonuna kadar Türkiye'ye ulaşacağını ifade etti ve paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. derin deniz sondaj filosuna sahip ülke konumuna yükselecek. Bu büyük hamle, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın güçlü bir göstergesi. Mavi vatanda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisinden ilki, Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirledi.