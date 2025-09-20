MIHAS 2025: Helal Sektör Ödülleriyle Sona Erdi

Malezya'da düzenlenen MIHAS 2025, MITEC'te 17-20 Eylül'de gerçekleşti; MATRADE organizasyonunda düzenlenen törende 14 ödül verildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:45
MIHAS 2025: Helal Sektör Ödülleriyle Sona Erdi

MIHAS 2025: Helal Sektör Ödülleriyle Sona Erdi

Malezya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) 2025, Kuala Lumpur'daki Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi (MITEC)'te 17-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi ve MIHAS 2025 Ödülleri töreniyle sona erdi.

Ödüllerin amacı ve değerlendirme kriterleri

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) tarafından organize edilen MIHAS Ödülleri, helal ekonomiyi küresel düzeyde ileriye taşıyan; yenilikçi, ihracat odaklı ve çevresel, sosyal ile yönetişim ilkelerine bağlı işletmeleri onurlandırıyor. Tüm başvurular, sektör uzmanları ve kamu temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından kalite, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, ihracat büyümesi, pazar genişlemesi ve helal uygunluk kriterlerine göre değerlendirildi.

14 ödül, sektör için tanınırlık ve örnekler

Bu yılki törende toplam 14 ödül sahiplerini buldu. Ödüller, helal sektöründe öncü konumda bulunan firmaların yanı sıra büyük potansiyel taşıyan yeni girişimlere de verildi. MIHAS Ödülleri, kazanan firmaların küresel pazarlarda tanınırlığını artırırken, sektörde etik, sorumlu ve sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaşmasını da teşvik ediyor.

Geçen yıllarda ödül alan örnekler arasında Adabi (helal sertifikalı evcil hayvan maması) ve AFM Fulfillment (e-ticaret çözümleri) gibi firmalar yer almış; bu başarılar Malezya helal sektörünün çeşitliliğini ve küresel rekabet gücünü ortaya koymuştu.

MIHAS 2025, sektördeki yenilikçi oyuncuları öne çıkararak helal ekonominin uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Su Ürünlerinde Planlı Üretim 16 Türe Çıkarıldı
2
MIHAS 2025: Helal Sektör Ödülleriyle Sona Erdi
3
TEKNOFEST'te DENEYAP Makeathon: 31 Takım 'Akıllı Şehirler ve Ulaşım' İçin Yarıştı
4
AB'nin 19. Yaptırımı: Rus LNG İthalatına Yasak ve Banka-Kripto Kısıtlamaları
5
Hazine 2 Tahvil İhalesiyle 26,7 Milyar Lira Borçlandı
6
Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş
7
Gebrüder Weiss, Sienzi Lojistik'in Çoğunluk Hissesini Aldı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü