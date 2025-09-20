MIHAS 2025: Helal Sektör Ödülleriyle Sona Erdi

Malezya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malezya Uluslararası Helal Fuarı (MIHAS) 2025, Kuala Lumpur'daki Malezya Uluslararası Ticaret ve Sergi Merkezi (MITEC)'te 17-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi ve MIHAS 2025 Ödülleri töreniyle sona erdi.

Ödüllerin amacı ve değerlendirme kriterleri

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) tarafından organize edilen MIHAS Ödülleri, helal ekonomiyi küresel düzeyde ileriye taşıyan; yenilikçi, ihracat odaklı ve çevresel, sosyal ile yönetişim ilkelerine bağlı işletmeleri onurlandırıyor. Tüm başvurular, sektör uzmanları ve kamu temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından kalite, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, ihracat büyümesi, pazar genişlemesi ve helal uygunluk kriterlerine göre değerlendirildi.

14 ödül, sektör için tanınırlık ve örnekler

Bu yılki törende toplam 14 ödül sahiplerini buldu. Ödüller, helal sektöründe öncü konumda bulunan firmaların yanı sıra büyük potansiyel taşıyan yeni girişimlere de verildi. MIHAS Ödülleri, kazanan firmaların küresel pazarlarda tanınırlığını artırırken, sektörde etik, sorumlu ve sürdürülebilir iş modellerinin yaygınlaşmasını da teşvik ediyor.

Geçen yıllarda ödül alan örnekler arasında Adabi (helal sertifikalı evcil hayvan maması) ve AFM Fulfillment (e-ticaret çözümleri) gibi firmalar yer almış; bu başarılar Malezya helal sektörünün çeşitliliğini ve küresel rekabet gücünü ortaya koymuştu.

MIHAS 2025, sektördeki yenilikçi oyuncuları öne çıkararak helal ekonominin uluslararası görünürlüğünü artırmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.