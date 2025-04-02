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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, boykot çağrılarını ekonomik bağımsızlık için tehlike olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 01:02
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı'dan Açıklama

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, son günlerde gündeme gelen boykot çağrılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asmalı, bu çağrıların ekonomik dengeleri bozma girişimi olduğunu belirterek, "Bu çağrı, yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir." dedi.

Boykot Çağrısının Ardındaki Nedenler

Asmalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında başlatılan "ekonomik boykot" çağrılarına yanıt verdi. CHP tarafından duyurulan boykot çağrısının bazı çevrelerce desteklenmesini eleştiren Asmalı, bu durumun hem ekonomik dengeleri bozma girişimi hem de piyasaları kilitleyerek üretimi ve istihdamı olumsuz etkileme çabası olduğunu vurguladı.

Ekonominin Ortak Emeği

Ekonominin bir milletin ortak emeği olduğunu ifade eden Asmalı, bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareketin yalnızca firmalara değil, esnafa, sanayiciye ve tüm vatandaşlara zarar vereceğinin altını çizdi. "Tüm vatandaşlarımızı bugün ekonomimize daha güçlü destek vermeye, yerli üretim yapan firmalara ve markalara sahip çıkmaya davet ediyoruz." diyen Asmalı, alışverişlerin ertelenmesi yerine Türkiye'nin ekonomik istikrarını korumak için katkı sağlamanın önemini belirtti.

İş Dünyası ve Ekonomik İstikrar

Türkiye ekonomisinin üretim gücü, istihdam olanakları, ihracat odaklı büyüme modeli ve girişimcilerin azmiyle önemli bir ivme kazandığını söyleyen Asmalı, "İş dünyamızın özverili çalışmaları sayesinde ülkemiz, küresel ekonomideki zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. İş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı ve tüm paydaşlar, ülkemizin refahı için ortak akılla hareket etmelidir." açıklamasında bulundu.

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